आइटीआइ बुटाना के 1200 पूर्व छात्र 10 दिन में लें अपने प्रमाण-पत्र वरना जाएंगे निदेशालय

जागरण संवाददाता, गोहाना। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आइटीआइ) बुटाना से पढ़ाई पूरी करके जा चुके काफी पूर्व छात्र अपनी मार्कशीट और प्रमाण पत्र ही लेने नहीं पहुंचे।

वर्ष 1992 से अब तक विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण लेने वाले लगभग 1,200 पूर्व विद्यार्थियों की मार्कशीट और प्रमाण-पत्र अभी भी संस्थान में रखे हुए हैं। संस्थान की तरफ से कई बार विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र लेने के लिए सूचित किया जा चुका है।

डाक से भेजे रहे प्रमाणपत्र : प्राचार्य खोखर प्राचार्य अजय खोखर ने बताया कि संस्थान के अभिलेख में जिन विद्यार्थियों के पते उपलब्ध थे, उनकी मार्कशीट और प्रमाण-पत्र डाक के माध्यम से भेजे गए थे। इनमें से कुछ प्रमाण-पत्र गलत या अधूरे पते के कारण वापस संस्थान में वापस आ गए।