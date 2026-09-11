IMT को बड़ी सौगात: 103 करोड़ की लागत से बन रहा 57 MLD वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जल्द शुरू होगी जलापूर्ति

हरीश भौरिया, खरखौदा (सोनीपत)। इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) खरखौदा के बढ़ते औद्योगिक विस्तार को देखते हुए पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था को भी बड़े स्तर पर तैयार किया जा रहा है।

आईएमटी में 57 एमएलडी क्षमता का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जा रहा है। करीब 103 करोड़ रुपये की पूरी योजना पर खर्च होंगे। इसमें लगभग 84 करोड़ रुपये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण पर खर्च किए जाएंगे, जबकि शेष सवा 19 करोड़ राशि से अगले दस वर्ष तक आईएमटी में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था को मजबूत रखा जाएगा।

पश्चिमी यमुना लिंक नहर से आएगा पानी अब आईएमटी को कच्चा पानी गुरुग्राम माइनर के बजाय पश्चिमी यमुना लिंक नहर से उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए करीब 27 क्यूसिक पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। नहर से आईएमटी तक पानी पहुंचाने के लिए केएमपी एक्सप्रेसवे के समानांतर पाइप लाइन बिछाई जाएगी।

आईएमटी पहुंचने के बाद कच्चे पानी को प्रस्तावित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में शोधित कर औद्योगिक क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के लिए भेजा जाएगा। मौजूदा जरूरत के साथ भविष्य में आईएमटी के विस्तार और नई औद्योगिक इकाइयों के आने की संभावनाओं को ध्यान में रखकर परियोजना तैयार की गई है। इससे आने वाले वर्षों में पानी की मांग बढ़ने पर भी आपूर्ति व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा।