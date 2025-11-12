सात साल पहले हुए दुष्कर्म का सच जान पति ने शुरू की कानूनी लड़ाई, पत्नी को न्याय दिलाने के लिए उठाया बड़ा कदम

संवाद सहयोगी, जागरण. खरखौदा। साल 2018 में हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहने वाली 14 वर्षीय नाबालिग लड़की अपने मामा के घर आई थी। उसी गांव के युवक ने उसकी मासूमियत का फायदा उठाया। उसने न केवल लड़की के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उसे चुप रहने के लिए जान से मारने की धमकी भी दी। डर और परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण लड़की ने यह संगीन अपराध सबसे छुपा लिया। माता-पिता की मजबूरी और सामाजिक कलंक का भय उसे खामोश बनाए रखा।

शादी के बाद खुला राज समय बीता और लड़की बड़ी हुई। हाल ही में उसकी शादी हुई। वैवाहिक जीवन की शुरुआत में उसने अपने पति को सात साल पुरानी आपबीती सुनाई। यह सुनकर पति स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पत्नी को न्याय का वादा किया और कहा, "तुम अकेली नहीं हो, अब मैं हूं।" पति की हिम्मत ने लड़की में नई उम्मीद जगाई। दोनों ने मिलकर इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया।

पुलिस में शिकायत और कार्रवाई इस संबंध में पति ने खरखौदा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत एफआईआर दर्ज की। आरोपित अमरजीत के खिलाफ पाक्सो एक्ट की धाराओं के साथ-साथ जान से मारने की धमकी (धारा 506 आईपीसी) का केस भी लगाया गया। अब पुलिस ने आरोपों के आधार पर तथ्यों की गहन जांच शुरू कर दी है।