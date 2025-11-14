Sonipat Crime: सत्संग जाने से मना किया तो दरांती से वार कर की थी पत्नी की हत्या, पुलिस ने आरोपी पति को दबोचा

संवाद सहयोगी, खरखौदा। खांडा में ईंट भट्ठे पर पत्नी की हत्या के मामले में डेढ़ माह से फरार चल रहे आरोपित पति को खरखौदा पुलिस ने गुरुवार को काबू कर लिया। आरोपित नरेंद्र उत्तर प्रदेश के संभल का रहने वाला है। नरेंद्र अपनी पत्नी को सत्संग में चलने की जिद कर रहा था, लेकिन पत्नी ने जब वहां जाने से मना या तो कहासुनी होने पर आवेश में आए नरेंद्र ने अपनी पत्नी पर दरांती से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया।



20 सितंबर को बिहार के मैगन मांझी ने थाना खरखौदा में शिकायत दी थी कि उनकी बड़ी बेटी की उत्तर प्रदेश के संभल जिला के गांव सुजातपुर के नरेंद्र के साथ शादी हुई थी। वह दोनों भी उनके साथ ही खांडा गांव के एक ईंट भट्ठे पर पथेर का काम करते थे। 19 सितंबर की सुबह दामाद नरेंद्र ने उनकी बेटी के साथ मारपीट की, वह अपनी पत्नी के साथ यह सब देख रहा था, जब वह अपनी बेटी को छुड़वाने के लिए आगे बढ़े तो उनके देखते ही देखते नरेंद्र ने धारदार हथियार से उसकी बेटी के पेट में वार किया और दूसरा वार उसकी कमर पर किया था।