देश में दूसरे स्थान पर पहुंची हरियाणा की खेल यूनिवर्सिटी, दाखिलों में चेन्नई को पछाड़ा; जल्द नंबर-1 बनने की उम्मीद

नंदकिशोर भारद्वाज, सोनीपत। राई स्थित हरियाणा की पहली खेल यूनिवर्सिटी ने दाखिलों में देश की 15 में खेल यूनिवर्सिटियों में दूसरा स्थान हासिल किया है। खेल यूनिवर्सिटी ने चेन्नई की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को तीसरे नंबर पर धकेलते हुए दूसरे स्थान पर कब्जा किया है।

प्रदेश की यूनिवर्सिटी छात्र संख्या में रानी लक्ष्मीबाई डीम्ड खेल यूनिवर्सिटी से ही पीछे है। कुलपति अशोक कुमार ने अगले साल हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के देश में नंबर वन होने की उम्मीद है, इसका कारण हरियाणा में खेलों और खिलाड़ियों की संख्या अधिक होना है।

हरियाणा कई साल से राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपना वर्चस्व दिखा रहा है। ओलिंपिक समेत बड़ी प्रतियोगिताओं में कुल पदकों के 50 प्रतिशत से अधिक हरियाणवी जीतते हैं। देश का मान बढ़ाने के मामले में हरियाणा के खिलाड़ी सबसे आगे हैं।

खेल को करियर के रूप में चुन रहे युवा कामनवेल्थ गेम्स इसका ताज उदाहरण हैं। 13 में से सात गोल्ड मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों के थे। हरियाणा के खिलाड़ी व कोच खेलों को कैरियर के रूप में चुन रहे हैं। इसी के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने 2022 में राई में खेल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी।

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इसके पहले कुलपति के रूप में विख्यात क्रिकेटर कपिल देव को नियुक्त किया गया था, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। इसके बाद आइटीबीपी पूर्व डीजीपी सुरजीत सिंह देशवाल को पहला वीसी नियुक्त किया गया, लेकिन उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किए बिना ही अपने पद से त्यागपत्र दे दिया।

इसके बाद उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी अशोक कुमार को कुलपति नियुक्त किया गया। तीन साल से यूनिवसिर्टी मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल के भवनों का इस्तेमाल कर रही है। हाल ही में सरकार ने प्रदेश की पहली खेल यूनिवर्सिटी में आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए दो चरणों में 500 करोड़ रुपये का फंड जारी किया गया। पहले चरण में 250 करोड़ रुपये से इंफ्रा विकसित किया जा रहा है।

पिछले शैक्षणिक सत्र में यूनिवर्सिटी में सात सौ से अधिक खिलाड़ियों व कोच ने दाखिले लिए थे। पिछले साल हरियाणा खेल यूनिवर्सिटी चेन्नई खेल यूनिवर्सिटी से पीछे रहते हुए तीसरे स्थान पर िाथी। पहले स्थान पर रानी लक्ष्मीबाई डिप्ड यूनिवर्सिटी थी।

इस बार हरियाणा खेल यूनिवर्सिटी में 1000 से अधिक खिलाड़ियों व कोच ने दाखिला लिया। इससे यूनिवर्सिटी देश में दूसरे पायदान पर पहुंच गई। अगले साल सुविधाओं में बढ़ोतरी होते ही इसके देश में नंबर वन होने की उम्मीद जगी है।

इस साल भी दो नए कोर्स शुरू हरियाणा खेल विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्पोर्ट्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स साइकोलाजी तथा स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन पाठ्यक्रमों शुरू किए हैं। वहीं आर्चरी में कोचिंग डिप्लोमा शुरू किया गया है।

अब तक प्राप्त लगभग एक हजार से अधिक कुल आवेदनों में 27 प्रतिशत महिला अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। वहीं, 70 अभ्यर्थियों ने स्वयं को अंतरराष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी और 780 अभ्यर्थियों ने राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी होने का दावा करते हुए आवेदन किया है।