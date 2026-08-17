खरखौदा तमन्ना हत्याकांड: पति ने चुन्नी से घोंटा गला, दोस्त की कार का किया इस्तेमाल

संवाद सहयोगी, खरखौदा। तमन्ना हत्याकांड में पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपित पति हरविंद्र पत्नी से मिलने के लिए अपने दोस्त की आइ-20 कार मांगकर ले गया था। पत्नी को बच्चों में मिलाने लाने के दौरान रास्ते में दोनों की कहासुनी होने के बाद चुन्नी से गला घोंटकर पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद शव कार में ही डालकर फरमाणा ले आया और कार घेर में खड़ी कर दी।

बहादुरगढ़ के हसनपुर परनाला की तमन्ना ने स्वजन की मर्जी के खिलाफ वर्ष 2021 में फरमाणा के हरविंद्र के साथ प्रेम विवाह किया था। दोनों के दो बच्चे हैं, बड़ी बेटी व छोटा बेटा। पति-पत्नी के बीच अनबन होने लगी तो तमन्ना एक साल से अपने मायके में जाने की बजाए रोहतक में जाकर रहने लगी थी। वह कभी-कभी फरमाणा में अपने बच्चों से मिलने आती थी।

13 अगस्त को हरविंद्र अपने गांव के रहने वाले दोस्त से उसकी आइ-20 कार मांगकर तमन्ना से मिलने गया था। आरोपित ने पुलिस को बताया कि तमन्ना ने ही बच्चों से मिलने की बात कही थी, जिस पर वह दोस्त की कार लेकर उसे पोलंगी गांव के बस स्टैंड पर लेने गया था। कार में दोनों के बीच साथ रहने व फिर अलगाव कर लेने को शुरू हुई कहासुनी हुई।

तमन्ना की चुन्नी से गला घोंटकर हत्या हरविंद्र ने तमन्ना की चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपित इसके बाद अपने खेत में पहुंचा, जहां पर शव को बोरे में डालकर कार की डिग्गी में डाल लिया। बाद में कार को फरमाणा स्थित अपने घेर में ले जाकर खड़ा कर दिया। 13 अगस्त की देर रात को रोहतक पुलिस को सूचना मिलने के बाद फरमाणा स्थित घेर से तमन्ना का शव बरामद किया गया।

पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल को भी कब्जे में ले लिया। वहीं एसटीएफ, बहादुरगढ़ की पकड़ में आए आरोपित हरविंद्र को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से रिमांड पर लेकर पूछताछ के बाद उसे रविवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हत्या का मामला रोहतक के आइएमटी थाने में दर्ज किया गया है। पुलिस की जांच में पति-पत्नी के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद को हत्या की वजह माना जा रहा है।

दादा पर आई पोते-पोती के पालन-पोषण की जिम्मेदारी तमन्ना की हत्या के बाद उसके दोनों मासूम बच्चों की जिंदगी भी पूरी तरह बदल गई है। पति हरविंद्र के जेल जाने से बच्चों के सिर से मां के बाद पिता का साया भी उठ गया है। वहीं बच्चों की दादी की करीब छह माह पहले हृदय गति रुकने से मौत हो चुकी है। अब दोनों बच्चों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी बुजुर्ग दादा पर आ गई है। बच्चों का चाचा भी अभी अविवाहित है।