हरियाणा में अब किन महिलाओं को कब से मिलेंगे 2100 रुपये? दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में बड़ा बदलाव

जागरण संवाददाता, सोनीपत। हरियाणा सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ाने की घोषणा की है। अब 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले परिवारों की पात्र महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा।

सितंबर से हर महीने 2100 रुपये की राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में जमा की जाएगी। आय सीमा बढ़ने के बाद पहले की तुलना में करीब तीन गुना अधिक महिलाओं के योजना से जुड़ने की उम्मीद है।

अब किन महिलाओं को मिलेगा 2100 रुपये का लाभ?

योजना के तहत जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है, उनकी पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। राशि सीधे बैंक खाते में पहुंचाई जाएगी, जिससे महिलाओं को अपने खर्च के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

योजना के शुरुआती चरण में जिले में करीब 17 हजार महिलाएं पात्र पाई गई थीं। इन महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। बच्चों की पढ़ाई से लेकर राशन तक में कर सकेंगी मदद सरकार की इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना है। बैंक खाते में सीधे आने वाली राशि से महिलाएं बच्चों की पढ़ाई, घर के राशन, स्वास्थ्य और रोजमर्रा की छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा कर सकेंगी।