'जनता की सेवा के लिए हो, थानेदार मत बनो', कानूनगो पर क्यों भड़के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा?
शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने सोनीपत में जिला परिवाद एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में अधिकारियों के जनता के प्रति रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई। ...और पढ़ें
HighLights
मंत्री ने अधिकारियों को जनता की सेवा के लिए थानेदार न बनने को कहा।
अवैध कब्जे व बिजली बिल की शिकायतों पर मंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई।
बैठक में 16 शिकायतों में से 8 का मौके पर ही समाधान किया गया।
जागरण संवाददाता, सोनीपत। लघु सचिवालय में आयोजित जिला परिवाद एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों के आमजन से रवैये पर सख्त नाराजगी जताई। अवैध कब्जे की एक शिकायत पर सुनवाई करते हुए शिक्षा मंत्री ने कानूनगो को फटकार लगाते हुए कहा कि जनता की सेवा के लिए हो, थानेदार मत बनो।
आमजन की सेवा करना प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी की पहली जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को पूरी ईमानदारी, संवेदनशीलता और सम्मानजनक व्यवहार के साथ जनता की समस्याओं का समयबद्ध व पारदर्शी समाधान करने को कहा।
कुल आठ शिकायतों का जिक्र
शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने बैठक के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित 16 शिकायतों की एक-एक कर गंभीरता से सुनवाई की। इनमें 8 नई और 8 लंबित शिकायतें थी। शिक्षा मंत्री ने 8 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर शिकायतकर्ताओं को राहत प्रदान की, इनमें चार नई और चार लंबित शिकायतें शामिल रही।
वहीं, शेष 8 मामलों में संबंधित विभागों के अधिकारियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। बैठक में उन्होंने पांच शिकायतों के निवारण के लिए विधायकों की अध्यक्षता में कमेटी नियुक्त की ताकि जल्द से जल्द शिकायतों का निवारण हो सके।
अवैध कब्जों की शिकायतों पर लिया कड़ा रुख
गांव प्रीतमपुरा के अनिकेत ने शिकायत दी थी कि उनके प्लाट व गली की पैमाइश की शिकायत दी थी। आरोप है कि मौके पर कोई अधिकारी नहीं आया और झूठी रिपोर्ट बनाकर शिकायत को बंद किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने लापरवाही बरतने पर कानूनगो को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने डीडीपीओ को तहसीलदार के साथ मिलकर जांच करने और तुरंत कब्जा हटवाने के निर्देश दिए।
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बिजली बिल की शिकायत पर मंत्री की नाराजगी
गन्नौर के गांव पीपली खेड़ा की रहने वाली ओमपती ने शिकायत दी कि मैं हर बार बिजली बिल समय पर भरती हूं। 6 जुलाई को बिजली निगम के कर्मचारी आए और यह कहकर बिजली मीटर उखाड़ दिया कि तीन महीने से बिजली बिल नहीं भरा, जबकि सारे बिल भरे हुए हैं और रसीद भी है।
बिजली निगम के अधिकारियों ने कहा कि एवरेज बिल आया है, जिस पर मंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि जो बिल भेजा गया है, जब वह समय पर भर दिया तो मीटर क्यों उखाड़ा गया, क्या मजाक लगा रखा है। उन्होंने तुरंत बिजली मीटर लगाने के निर्देश दिए।
अधिकारी ने कहा कि मीटर पहले ही लगा दिया है। बिजली बिल संबंधी अन्य मामलों की सुनवाई करते हुए शिक्षा मंत्री ने उपायुक्त को बिजली निगम के अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थायी समाधान निकालने के निर्देश दिए।
इन मामलों में कार्रवाई के दिए निर्देश
- गांव जाटी कलां निवासी शकुंतला की गैर कानूनी तरीके से पैतृक संपति को हड़पने से संबंधित शिकायत की जांच करने के लिए राई से विधायक कृष्णा गहलावत, सोनीपत से विधायक निखिल मदान, विधायक खरखौदा पवन खरखौदा की अध्यक्षता में कमेटी नियुक्त की, जिसमें अतिरिक्त उपायुक्त व चार ग्रीवेंश सदस्यों को भी शामिल किया और कहा कि अगली बैठक तक रिपोर्ट सौंपे।
- अखंड हिन्दू स्वाभिमान के अध्यक्ष मनीष की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए विधायक निखिल मदान व डीसीपी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की और खान कालोनी में अवैध कब्जों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
- गांव बाघडू निवासी दीपचंद ने शिकायत दी कि एक निजी कंपनी द्वारा खुले में दूषित पानी छोड़ा जा रहा है और वायु प्रदूषण किया जा रहा है। इस पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी को निर्देश दिए कि वहां जाकर जांच करें और कंपनी मालिक को नोटिस दें कि वे सरकार द्वारा बनाए गए नियमों पर ही कार्य करें अन्यथा कार्रवाई करें।
- गांव राठधाना के रहने वाले जगवंत सिंह ने शिकायत दी कि दिल्ली निवासी व्यक्ति ने नौकरी लगवाने के नाम पर 15 लाख रुपये लिए और वे वापस नहीं दे रहा। शिक्षा मंत्री ने विधायक निखिल मदान और ग्रीवेंश मेंबर को जांच करने के निर्देश दिए।
लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त : शिक्षा मंत्री
"प्रदेश सरकार सुशासन, पारदर्शिता व जवाबदेही के सिद्धांतों पर कार्य कर रही है। अधिकारियों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता को अनावश्यक दफ्तरों के चक्कर कटवाने के बजाय मौके पर ही राहत दी जाए। बैठक में विधायक कृष्णा गहलावत, निखिल मदान, पवन खरखौदा, जिला परिषद चेयरपर्सन मोनिका दहिया, पुलिस आयुक्त ममता सिंह और उपायुक्त नेहा सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।"
महिपाल ढांडा, शिक्षा मंत्री।
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