'जनता की सेवा के लिए हो, थानेदार मत बनो', कानूनगो पर क्यों भड़के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा?

जागरण संवाददाता, सोनीपत। लघु सचिवालय में आयोजित जिला परिवाद एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों के आमजन से रवैये पर सख्त नाराजगी जताई। अवैध कब्जे की एक शिकायत पर सुनवाई करते हुए शिक्षा मंत्री ने कानूनगो को फटकार लगाते हुए कहा कि जनता की सेवा के लिए हो, थानेदार मत बनो।

आमजन की सेवा करना प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी की पहली जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को पूरी ईमानदारी, संवेदनशीलता और सम्मानजनक व्यवहार के साथ जनता की समस्याओं का समयबद्ध व पारदर्शी समाधान करने को कहा। कुल आठ शिकायतों का जिक्र शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने बैठक के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित 16 शिकायतों की एक-एक कर गंभीरता से सुनवाई की। इनमें 8 नई और 8 लंबित शिकायतें थी। शिक्षा मंत्री ने 8 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर शिकायतकर्ताओं को राहत प्रदान की, इनमें चार नई और चार लंबित शिकायतें शामिल रही।

वहीं, शेष 8 मामलों में संबंधित विभागों के अधिकारियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। बैठक में उन्होंने पांच शिकायतों के निवारण के लिए विधायकों की अध्यक्षता में कमेटी नियुक्त की ताकि जल्द से जल्द शिकायतों का निवारण हो सके।

अवैध कब्जों की शिकायतों पर लिया कड़ा रुख गांव प्रीतमपुरा के अनिकेत ने शिकायत दी थी कि उनके प्लाट व गली की पैमाइश की शिकायत दी थी। आरोप है कि मौके पर कोई अधिकारी नहीं आया और झूठी रिपोर्ट बनाकर शिकायत को बंद किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने लापरवाही बरतने पर कानूनगो को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने डीडीपीओ को तहसीलदार के साथ मिलकर जांच करने और तुरंत कब्जा हटवाने के निर्देश दिए।

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बिजली बिल की शिकायत पर मंत्री की नाराजगी गन्नौर के गांव पीपली खेड़ा की रहने वाली ओमपती ने शिकायत दी कि मैं हर बार बिजली बिल समय पर भरती हूं। 6 जुलाई को बिजली निगम के कर्मचारी आए और यह कहकर बिजली मीटर उखाड़ दिया कि तीन महीने से बिजली बिल नहीं भरा, जबकि सारे बिल भरे हुए हैं और रसीद भी है।