हुड्डा, सैलजा और सुरजेवाला एक साथ, सोनीपत में कांग्रेस की महाकार्यशाला; SIR को लेकर बनाया 'खास' प्लान!

जागरण संवाददाता, सोनीपत। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की शुक्रवार को आयोजित प्रदेश के सभी जिलाध्यक्षों की बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर मंथन किया गया।

इस मौके पर प्रदेश प्रभारी संजय दत्त, प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और सह प्रभारी जितेंद्र बघेल ने संगठन को मजबूत करने पर बल दिया।

दिल्ली रोड स्थित दिवान फार्म पर शुक्रवार को आयोजित बैठक की अध्यक्षता सोनीपत के शहरी जिलाध्यक्ष कमल दिवान ने संयुक्त रूप से की। बैठक की शुरूआत में पार्टी के हरियाणा प्रभारी संजय दत्त का जन्मदिवस भी मनाया गया।

बैठक के दौरान एसआईआर को लेकर पदाधिकारियों के लिए गाइडलाइन जारी की। प्रदेश प्रभारी, प्रदेशाध्यक्ष तथा सहप्रभारी ने एसआईआर पर विचार रखते हुए पदाधिकारियों को इस पर गंभीरता से काम करने का आह्वान किया।

एक दिवसीय कार्यशाल की पूरी डिटेल

जिलाध्यक्ष कमल दिवान ने प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के हवाले से बताया कि आठ अगस्त को दिवान फार्म में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। कार्यशाला सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक चलेगी।