स्टेडियम रिनोवेशन से लेकर सड़कों के निर्माण तक... सोनीपत रैली में सीएम नायब सैनी ने की कई बड़ी घोषणाएं

जागरण संवाददाता, सोनीपत। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को खरखौदा में आयोजित विकास रैली में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की यह रैली इस बात का प्रमाण है कि हरियाणा विकास और पारदर्शिता के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार इस क्षेत्र के विकास में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी और लगातार जनहित में कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में महिलाओं और गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि 250 स्थानों पर अटल लाइब्रेरीज खोली गई हैं, लाडो-लक्ष्मी योजना के तहत माता-बहनों के खाते में हर महीने 2100 रुपये की सहायता दी जा रही है तथा 15 लाख से अधिक महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। सोनीपत जिले में 2 लाख 56 हजार बीपीएल कार्ड बनाए गए हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7 हजार 366 मकान बनाकर दिए गए हैं।