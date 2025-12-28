Language
    स्टेडियम रिनोवेशन से लेकर सड़कों के निर्माण तक... सोनीपत रैली में सीएम नायब सैनी ने की कई बड़ी घोषणाएं

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 04:17 PM (IST)

    मुख्यमंत्री नायब सैनी ने खरखौदा, सोनीपत में विकास रैली को संबोधित किया। उन्होंने हरियाणा के विकास और पारदर्शिता पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने महिलाओं और ...और पढ़ें

    खरखौदा में आयोजित विकास रैली में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को खरखौदा में आयोजित विकास रैली में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की यह रैली इस बात का प्रमाण है कि हरियाणा विकास और पारदर्शिता के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार इस क्षेत्र के विकास में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी और लगातार जनहित में कार्य कर रही है।

    मुख्यमंत्री ने प्रदेश में महिलाओं और गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि 250 स्थानों पर अटल लाइब्रेरीज खोली गई हैं, लाडो-लक्ष्मी योजना के तहत माता-बहनों के खाते में हर महीने 2100 रुपये की सहायता दी जा रही है तथा 15 लाख से अधिक महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। सोनीपत जिले में 2 लाख 56 हजार बीपीएल कार्ड बनाए गए हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7 हजार 366 मकान बनाकर दिए गए हैं।

    खरखौदा के विकास के लिए मुख्यमंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं कीं, जिनमें मुख्य पार्क के लिए 8 करोड़, स्टेडियम रिनोवेशन के लिए साढ़े 3 करोड़, कूड़ा निपटान प्लांट के लिए 8 करोड़ 37 लाख, लाइब्रेरी निर्माण, पीने के पानी की सप्लाई (26 करोड़ 46 लाख की लागत से 31 दिसंबर 2026 तक पूरी), थाना चौक व दिल्ली चौक का सौंदर्यीकरण, भूमि उपलब्धता पर रेस्ट हाउस, पीडब्ल्यूडी की 9 सड़कों के लिए 28 करोड़ 30 लाख तथा क्षेत्रीय विकास कार्यों के लिए अलग से 5 करोड़ रुपये जारी करने की घोषणा शामिल है।

     