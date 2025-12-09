अवैध शराब मामले में गोहाना में रणदीप मलिक की संपत्ति के जुटाए गए रिकॉर्ड, ग्वालियर से पहुंची टीमें
ग्वालियर में अवैध शराब मामले की जांच के सिलसिले में, ग्वालियर से आई टीमों ने गोहाना में रणदीप मलिक की संपत्ति के रिकॉर्ड जुटाए। यह कार्रवाई हरियाणा के ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोहाना। ग्वालियर में अवैध शराब के बड़े कारोबार का भंडाफोड़ होने के बाद इसके तार गोहाना से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। ग्वालियर से आबकारी एवं पुलिस की टीम सोमवार को गोहाना पहुंची और अवैध शराब के मामले में गांव रुखी के रणदीप मलिक की भू-संपत्ति का रिकार्ड जुटाते नजर आई।
मलिक 2024 में विधानसभा चुनाव में बरोदा हलका से कांग्रेस का टिकट मांग रहे थे। टीम ने नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर उनकी भू-संपत्ति के बारे में जानकारी मांगी। जब ग्वालियर में करोड़ों रुपए की कीमत की अवैध शराब और मशीनें पकड़ी गई तब कई प्रभावशाली लोगों के नाम सामने आए थे।
ग्वालियर से आबकारी एवं पुलिस विभाग की टीम गोहाना पहुंची और जांच की। टीम ने सबसे पहले गांव रुखी के रणदीप मलिक के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की। जांच अधिकारियों का फोकस रणदीप मलिक की संपत्तियों और उनके कारोबार से जुड़े रिकार्ड पर रहा।
प्रापर्टी संबंधी दस्तावेजों के जांच की कोशिश
टीम को रणदीप का एक भवन रोहतक रोड स्थित ड्रेन आठ के पास होने का इनपुट मिला, जिसके आधार पर मौके का जायजा लिया गया। इसकी पड़ताल के लिए टीम बाद में नगर परिषद गोहाना के कार्यालय पहुंची। यहां पर टीम ने नगर परिषद अधिकारियों व कर्मियों का सहयोग लेकर रणदीप की प्रापर्टी से संबंधित दस्तावेजों और रिकार्ड को खंगालने का प्रयास किया।
टीम जिस भवन को ड्रेन आठ के पास देखकर आई, उसके मालिक का नाम नगर परिषद के रिकार्ड में दर्ज नहीं मिला। प्रापर्टी इकाई के मालिक के नाम का कालम खाली मिला। पुलिस यह जानकारी जुटा रहा है कि इस भवन का असल मालिक कौन है। ग्वालियर की टीम ने शहर और बरोदा थाना में भी पहुंचकर रणदीप के बारे में जानकारी जुटाई।
रणदीप मलिक विधानसभा चुनाव के दौरान बरोदा हलका से कांग्रेस की टिकट का मांग कर रहे थे। टिकट न मिलने के बाद वे राजनीतिक रूप से शांत होकर बैठ गए और कारोबार में लग गए थे। अब ग्वालियर में सामने आए अवैध शराब के नेटवर्क में उनका नाम जुड़़ने के बाद टीम जांच के लिए पहुंची।
ग्वालियर से आई आबकारी और पुलिस की टीम ने जांच को लेकर मीडिया के सामने कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया है। अधिकारियों ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा।
27 अगस्त को मामला आया था सामने
ग्वालियर के आबकारी विभाग व पुलिस की टीम ने 27 अगस्त को घाटीगांव क्षेत्र में फार्म हाउस पर बड़ी कार्रवाई की थी। टीम ने दबिश देकर लगभग चार करोड़ रुपए की नकली शराब, मशीनें और सामग्री जब्त की थी। तब पांच आरोपित पकड़े गए थे और हरियाणा के तस्कर भी शामिल होने की बात सामन आई थी।
