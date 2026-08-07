राष्ट्रपति के साथ 'शाही भोज' करेगी हरियाणा की बेटी; अपूर्वा शर्मा को मिला स्वतंत्रता दिवस पर खास आमंत्रण

जागरण संवाददाता, सोनीपत। जीवीएम गर्ल्स कॉलेज की एनसीसी की छात्रा रही अपूर्वा शर्मा को राष्ट्रपति के साथ शाही भोज करने का अवसर मिला। उन्हें स्वतंत्रता दिवस समारोह की संध्या के मौके पर 15 अगस्त की रात्रि को राष्ट्रपति के साथ रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया गया है।

जीवीएम संस्थाओं के अध्यक्ष डॉ. ओपी परूथी व प्राचार्य डॉ. मंजुला स्पाह ने अपूर्वा को बधाई देते हुए कहा कि यह अविस्मरणीय उपलब्धि है। अपूर्वा को यह अवसर उनके एक्सट्रा करिकूलर गतिविधियों में प्रतिभागिता से मिला है, जिसे वे एक अवसर के तौर पर लेती रही हैं।