गोहाना-जुलाना मार्ग के निर्माण से बदला बसों का रूट, बरोदा और खानपुर खुर्द के यात्रियों की बढ़ी परेशानी

जागरण संवाददाता, गोहाना। जुलाना-गोहाना मार्ग के पुनर्निर्माण के लिए रोड उखाड़े जाने के बाद रोडवेज विभाग ने बसों का रूट बदल दिया है। इससे गांव खानपुर खुर्द और बरोदा के यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है।

पहले गोहाना से चलने वाली बसें खानपुर खुर्द, बरोदा, बनवासा और रिंढाणा से होकर जुलाना की तरफ जाती थीं। अब बसें गोहाना से महम रोड होते हुए आहुलाना, भंडेरी और कथूरा होकर बनवासा पहुंचकर जुलाना जाएंगी।

इससे बीच में आने वाले गांव खानपुर खुर्द और बरोदा के यात्रियों के लिए सेवाएं प्रभावित हो गई हैं। रोडवेज विभाग के अधिकारी दोनों गांवों के विद्यार्थियों के लिए दिन में बस से दो चक्कर जरूर लगवाएंगे।

21 किमी की सड़क का कराया जा रहा पुनर्निर्माण

लोक निर्माण विभाग द्वारा गोहाना-जुलाना मार्ग का करीब 21 किलोमीटर लंबाई में पुनर्निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण कार्य के चलते मार्ग के कुछ हिस्से को उखाड़ दिया गया है।

गांव बरोदा में आबादी क्षेत्र में आधे हिस्से में कंक्रीट का स्लैब डाल दिया गया है। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा और बसों के संचालन को देखते हुए रोडवेज ने रूट में बदलाव किया है। रूट बदलने से खानपुर खुर्द और बरोदा गांव के यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।