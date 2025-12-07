Language
    पहले भी कई हत्याएं कर चुकी है पूनम, लेडी साइको किलर की नई कहानी उजागर

    By Paramjeet Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 01:37 PM (IST)

    बिहार में पूनम नामक एक महिला की आपराधिक पृष्ठभूमि सामने आने से सनसनी फैल गई है। उस पर पहले भी कई हत्याओं का आरोप है और उसे 'लेडी साइको किलर' कहा जा रह ...और पढ़ें

    Hero Image

    गोहाना में पूनम नामक महिला ने अपने बेटे और भतीजी को पानी के टैंक में डुबोकर मार डाला। जागरण

    परमजीत सिंह, गोहाना। भवाद गांव और पानीपत इलाके में चार मासूम बच्चों की हत्या की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। पुलिस जांच में पता चला है कि नवीन की पत्नी पूनम ने अपने बेटे शुभम और भतीजी इशिका को अपने घर में नहीं, बल्कि अपने मामा पाल सिंह के पानी के टैंक में डुबोकर मार डाला। नवीन का परिवार पाल सिंह के खाली घर की देखभाल करता है। पूनम ने खाली घर का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया। अंदाजा है कि पूनम ने वारदात को अंजाम देने से पहले कई बार टैंक का भारी ढक्कन हटाने की प्रैक्टिस की थी। सही मौका मिलने पर उसने टैंक में काफी पानी भी भर दिया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नवीन और उसके मामा पाल सिंह भवाद गांव में अगल-बगल के घरों में रहते हैं। पाल सिंह कई साल पहले अपने परिवार के साथ सोनीपत चले गए थे, और गांव में उनका घर खाली है। नवीन का परिवार उनके घर की देखभाल करता है। पाल सिंह के घर के पीछे पानी का स्टोरेज टैंक है, और उसके चारों ओर ऊंची बाउंड्री वॉल है। पाल सिंह के घर का मेन दरवाजा सड़क की तरफ है। नवीन के घर में आने-जाने का रास्ता भी उसके घर के अंदर से ही है। करीब तीन साल पहले नवीन की पत्नी पूनम ने अपने बेटे शुभम और भतीजी इशिका को पाल सिंह के घर में बने टैंक में डुबोकर मार डाला था।

    1 दिसंबर को पानीपत इलाके में पूनम के नए जुर्म ने पिछले जुर्मों के राज खोल दिए। इसके बाद उसके पति नवीन ने पूनम के खिलाफ बरोदा थाने में हत्या और शव को खुर्द-बुर्द करने की धाराओं में अलग से केस दर्ज कराया। केस दर्ज होने पर बरोदा थाना इंचार्ज धर्मबीर सिंह ने FSL टीम के साथ क्राइम सीन का मुआयना किया। तब पता चला कि पूनम ने यह जुर्म अपने चाचा ससुर के घर पर किया था।

    जिस पानी के टैंक में पूनम ने अपने बेटे और भतीजी को डुबोया, उस पर करीब 40 किलो का कंक्रीट का ढक्कन लगाया गया है। मजबूती के लिए ढक्कन के चारों ओर लोहे की ग्रिल लगाई गई है। ढक्कन काफी भारी है, जिससे पुलिस जांच में अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पूनम ने क्राइम के दौरान किसी भी मुश्किल से बचने के लिए पहले कई बार इसे हटाने की प्रैक्टिस की होगी। ढक्कन को टैंक के मुंह से आधे से ज़्यादा खिसका दिया गया था। फिर पूनम उसमें पानी भरने में कामयाब रही।

    टैंक छह फीट से ज़्यादा गहरा है। इसके अलावा, टैंक के चारों ओर की दीवार भी छह फीट से ज़्यादा ऊंची है, जिससे कोई भी बाहर से अंदर नहीं देख सकता। अगर पूनम ने अपने बेटे और भतीजी को अपने ही घर में मार दिया होता, तो वह पकड़ी जा सकती थी। जब उसने शुरू में भवाद गांव में क्राइम किया, तो उसकी भाभी, उसकी बेटी, उसकी सास, उसका देवर और दूसरे रिश्तेदार मौजूद थे।

    सबकी नज़रों से बचते हुए, पूनम अपने बेटे और भतीजी को अपने चाचा ससुर के खाली घर में ले गई और उन्हें डुबो दिया। इसके बाद, पूनम अपने घर लौटी और अपने परिवार से मिली। बच्चों के डूबने की बात सुनकर, पूनम ने शक से बचने के लिए शॉक का नाटक भी किया। फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की लेयर दर लेयर जांच कर रही है।

    एक हफ़्ते पहले नवीन के चाचा पाल सिंह अपने परिवार के साथ पानीपत के नौल्था गांव में एक शादी में गए थे। पूनम भी वहीं थी। 1 दिसंबर को पूनम ने नवीन के चचेरे भाई की छह साल की बेटी विधि को डुबोकर मार डाला। पुलिस जांच में राज खुल गया और पूनम को गिरफ्तार कर लिया गया।

    सख्ती से पूछताछ करने पर पता चला कि अगस्त 2025 में पूनम ने अपनी भांजी जिया को भी उसके मायके गांव सिवाह में डुबोकर मार डाला था। 12 जनवरी 2023 को उसने भवाद गांव में अपने बेटे शुभम और गंगाना गांव से आई नवीन की भांजी इशिका की हत्या कर दी थी।

    पूनम कई बार कर चुकी है आत्महत्या की कोशिश

    पूनम शादी के बाद से दो बार आत्महत्या की कोशिश कर चुकी है। परिवार वालों का कहना है कि 2019 में उसकी शादी हुई थी। कुछ दिन तक वह ठीक रही, लेकिन उसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। पूनम अजीब हरकतें करने लगी और कई बार आत्महत्या की कोशिश भी की। इसे लेकर परिवार वाले परेशान थे।

    उनका कहना है कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि परिवार का नाम इतने गंभीर जुर्म से जुड़ जाएगा। परिवार वालों का कहना है कि अगर उस समय उसकी मौत हो जाती तो परिवार की बदनामी नहीं होती।

    पुलिस 16 दिसंबर को पूनम को प्रोडक्शन वारंट 

    बड़ौदा थाना पुलिस 16 दिसंबर को पूनम को पूछताछ के लिए प्रोडक्शन वारंट पर लेगी। पुलिस ने कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसे मंजूर कर लिया गया। पूनम ने भवाद गांव में अपने बेटे और भतीजी की हत्या कर दी थी, जिसके लिए पुलिस उसे प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पूछताछ करेगी।

    थाना इंचार्ज धर्मबीर सिंह ने बताया कि पुलिस उससे हत्याओं के पीछे के मकसद और घटना के दूसरे पहलुओं के बारे में जानकारी जुटाएगी। पुलिस क्राइम सीन को रीक्रिएट करेगी या नहीं, यह बाद में तय किया जाएगा। पूनम से कड़ी पूछताछ में नए राज खुल सकते हैं।