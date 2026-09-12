गोहाना में बनेगा ब्रह्मकुमारी चौक, नगर परिषद खरीदेगी डीवाटरिंग पंप और ट्रैक्टर-ट्रॉली

जागरण संवाददाता, गोहाना। शहर में ब्रह्मकुमारी चौक बनाया जाएगा। नगर परिषद (नप) की तरफ से गजराज अस्पताल के निकट चौक के लिए जगह निर्धारित की गई है, जहां पर निर्माण कराया जाएगा।

ब्रह्मकुमारीज मिशन से जुड़े समर्थकों की मांग पर यह पहल की जा रही है। चौक निर्माण का उद्देश्य समाज को आध्यात्मिक व नैतिक रूप से जागृत करना रहेगा।

दूसरी तरफ नप ने चार माह पहले चौ. देवीलाल स्टेडियम के निकट पंचनद स्मारक का निर्माण शुरू कराया था, जिसका कुछ लोगों ने विरोध कर दिया था, जिसके चलते काम अटका हुआ है।

विरोध करने वाले लोगों की इस स्मारक को जींद या पानीपत रोड पर बनाने की मांग है। नप अब इसका भी समाधान निकालेगी।

जलभराव से निपटने को खरीदेंगे डीवाटरिंग पंप

नगर परिषद ने शहर में जनसुविधाओं से जुड़े संसाधन खरीदने की प्रक्रिया भी शुरू की है। वर्षा के दौरान सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाला डीवाटरिंग पंप खरीदा जाएगा।

शहर में सड़कों पर पानी भरने या नालों के ओवरफ्लो होने की स्थिति में नप को फिलहाल किराये पर डीवाटरिंग वाहन लेना पड़ता है। कई बार समय पर वाहन उपलब्ध नहीं होने से जल निकासी में देरी होती है। ऐसे में नप अपना डीवाटरिंग पंप खरीदेगी।