Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सोनीपत में धुंधले पड़े डिवाइडरों पर प्रशासन ने कराया चमकीला पेंट, कोहरे में हादसे कम करने की कवायद

    By Paramjeet Singh Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 04:01 PM (IST)

    गोहाना नगर परिषद ने बढ़ते कोहरे के कारण सड़क हादसों को रोकने के लिए मुख्य सड़कों के डिवाइडरों पर चमकीला पेंट कराना शुरू किया है। पुराने पेंट के धुंधले ...और पढ़ें

    Hero Image

    शहर में पुराने रोहतक-पानीपत हाईवे के डिवाइडर पर पेंट करते हुए श्रमिक। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोहाना (सोनी)। बढ़ते कोहरे को देखते हुए नगर परिषद (नप) ने सड़क सुरक्षा को लेकर कदम उठाया। शहर की मुख्य सड़कों पर बने डिवाइडरों पर नए सिरे से पेंट कराने का कार्य शुरू करवा दिया है। एक सप्ताह में सभी डिवाइडरों पर पेंट का काम पूरा कराया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डिवाइडरों पर किया गया पुराना पेंट धुंधला पड़ चुका था, जिससे घने कोहरे के दौरान वाहन चालकों को डिवाइडर साफ नजर नहीं आते थे। इसके चलते खासकर रात और सुबह के समय हादसों की आशंका बनी रहती थी। कोहरे में दृश्यता कम हो जाने के कारण कई बार वाहन चालक गलत लेन में प्रवेश कर जाते थे, जिससे वाहनों में भिड़ंत होने की संभावना बन जाती थी।

    वाहन चालकों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए नगर परिषद द्वारा डिवाइडरों पर चमकीले रंग से पेंट कराया जा रहा है, ताकि वे दूर से ही स्पष्ट नजर आएं। इससे वाहन चालकों को सही दिशा का अंदाजा रहेगा और दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगेगा।

    यह भी पढ़ें- कुरुक्षेत्र में सफलता के बाद प्रदेश की 7 जिला जेलों में पेट्रोल पंपों का लोकार्पण, जेल मंत्री ने सोनीपत से किया शुभारंभ

    सबसे पहले शहर की व्यस्त और दुर्घटना संभावित सड़कों को चिह्नित किया गया है, जहां डिवाइडरों का पेंट प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। इसके बाद अन्य सड़कों पर भी यह कार्य पूरा किया जाएगा। लोगों का कहना है कि कोहरे के मौसम में यह पहल बेहद जरूरी थी।

    नए पेंट के कारण डिवाइडर साफ दिखाई देंगे, जिससे वाहन चालकों को राहत मिलेगी। नप अध्यक्ष रजनी विरमानी ने कहा कि कुछ लोगों ने कोहरे में डिवाइडरों पर पेंट कराने की सलाह दी थी। उसी पर अमल करते हुए जनहित में काम शुरू करवा दिया है।

    यह भी पढ़ें- घनी धुंध में ट्रैक पार कर रहे सोनीपत के युवक की ट्रेन से कटकर मौत, ड्यूटी की बात कहकर निकला था मृतक