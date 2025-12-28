सोनीपत में धुंधले पड़े डिवाइडरों पर प्रशासन ने कराया चमकीला पेंट, कोहरे में हादसे कम करने की कवायद
गोहाना नगर परिषद ने बढ़ते कोहरे के कारण सड़क हादसों को रोकने के लिए मुख्य सड़कों के डिवाइडरों पर चमकीला पेंट कराना शुरू किया है। पुराने पेंट के धुंधले ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोहाना (सोनी)। बढ़ते कोहरे को देखते हुए नगर परिषद (नप) ने सड़क सुरक्षा को लेकर कदम उठाया। शहर की मुख्य सड़कों पर बने डिवाइडरों पर नए सिरे से पेंट कराने का कार्य शुरू करवा दिया है। एक सप्ताह में सभी डिवाइडरों पर पेंट का काम पूरा कराया जाएगा।
डिवाइडरों पर किया गया पुराना पेंट धुंधला पड़ चुका था, जिससे घने कोहरे के दौरान वाहन चालकों को डिवाइडर साफ नजर नहीं आते थे। इसके चलते खासकर रात और सुबह के समय हादसों की आशंका बनी रहती थी। कोहरे में दृश्यता कम हो जाने के कारण कई बार वाहन चालक गलत लेन में प्रवेश कर जाते थे, जिससे वाहनों में भिड़ंत होने की संभावना बन जाती थी।
वाहन चालकों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए नगर परिषद द्वारा डिवाइडरों पर चमकीले रंग से पेंट कराया जा रहा है, ताकि वे दूर से ही स्पष्ट नजर आएं। इससे वाहन चालकों को सही दिशा का अंदाजा रहेगा और दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगेगा।
सबसे पहले शहर की व्यस्त और दुर्घटना संभावित सड़कों को चिह्नित किया गया है, जहां डिवाइडरों का पेंट प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। इसके बाद अन्य सड़कों पर भी यह कार्य पूरा किया जाएगा। लोगों का कहना है कि कोहरे के मौसम में यह पहल बेहद जरूरी थी।
नए पेंट के कारण डिवाइडर साफ दिखाई देंगे, जिससे वाहन चालकों को राहत मिलेगी। नप अध्यक्ष रजनी विरमानी ने कहा कि कुछ लोगों ने कोहरे में डिवाइडरों पर पेंट कराने की सलाह दी थी। उसी पर अमल करते हुए जनहित में काम शुरू करवा दिया है।
