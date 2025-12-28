सोनीपत में धुंधले पड़े डिवाइडरों पर प्रशासन ने कराया चमकीला पेंट, कोहरे में हादसे कम करने की कवायद

जागरण संवाददाता, गोहाना (सोनी)। बढ़ते कोहरे को देखते हुए नगर परिषद (नप) ने सड़क सुरक्षा को लेकर कदम उठाया। शहर की मुख्य सड़कों पर बने डिवाइडरों पर नए सिरे से पेंट कराने का कार्य शुरू करवा दिया है। एक सप्ताह में सभी डिवाइडरों पर पेंट का काम पूरा कराया जाएगा।

डिवाइडरों पर किया गया पुराना पेंट धुंधला पड़ चुका था, जिससे घने कोहरे के दौरान वाहन चालकों को डिवाइडर साफ नजर नहीं आते थे। इसके चलते खासकर रात और सुबह के समय हादसों की आशंका बनी रहती थी। कोहरे में दृश्यता कम हो जाने के कारण कई बार वाहन चालक गलत लेन में प्रवेश कर जाते थे, जिससे वाहनों में भिड़ंत होने की संभावना बन जाती थी।

वाहन चालकों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए नगर परिषद द्वारा डिवाइडरों पर चमकीले रंग से पेंट कराया जा रहा है, ताकि वे दूर से ही स्पष्ट नजर आएं। इससे वाहन चालकों को सही दिशा का अंदाजा रहेगा और दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगेगा।