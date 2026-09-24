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हरियाणा: धान खरीद के लिए मंडी ने तय किए नियम, एक गलती पर लगेगा 5100 का जुर्माना

By Paramjeet Singh Edited By: Pooja Tripathi
Published: Thu, 24 Sep 2026 12:51 PM (IST)Updated: Thu, 24 Sep 2026 01:07 PM (IST)

गोहाना की अनाज मंडी में आढ़तियों ने धान खरीद के लिए नए नियम तय किए हैं। इन नियमों में बोली ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर एआई जनरेटेड

सांकेतिक तस्वीर एआई जनरेटेड

HighLights

  1. धान खरीद के लिए 31 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया।

  2. बोली का समय और ट्रॉली प्रवेश के लिए सख्त नियम तय।

  3. नियम उल्लंघन पर 5100 रुपये तक का जुर्माना लगेगा।

जागरण संवाददाता, गोहाना (सोनीपत)। बुधवार को शहर में जींद रोड स्थित अनाज मंडी में आढ़तियों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता दोनों एसोसिएशनों के अध्यक्ष श्याम लाल वशिष्ठ और संदीप मलिक ने की। धान का सीजन सुचारु चलाने के लिए 31 सदस्यों की कमेटी गठित की गई।

समिति में मंडी की सभी लाइनों के सदस्यों को शामिल किया गया है ताकि सब के सहयोग से मंडी का काम व्यवस्थित, पारदर्शी और सुचारू रूप से चलाया जा सके। आढ़तियों ने तय किया कि बोली का समय सुबह 11 बजे होगा। 30 सितंबर तक पूरी मंडी में बोली चलेगी।

ये होंगे नियम

संदीप मलिक ने कहा कि एक अक्टूबर से बोली का समय सुबह 10 बजे से 11 बजे का होगा। इसके बाद भाव लगाए जाएंगे। धान की प्रति बोरी में भर्ती उसी दिन 51 किलोग्राम की होगी।

समय से पहले भाव लगाने पर 5,100 रुपये का जुर्माना लगेगा। ट्राली में भाव नहीं लगेगा। ऐसा करने पर 2,100 रुपये जुर्माना लगेगा। श्याम लाल वशिष्ठ ने कहा कि 15 अक्टूबर से मंडी में ट्राली की एंट्री का समय सुबह पांच बजे से दोपहर बाद 2:30 बजे का होगा।

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उसके बाद ट्राली की एंट्री बंद कर दी जाएगी, जो भी ट्रालियां 2:30 बजे तक मंडी में प्रवेश कर चुकी होंगी, उनको मंडी से बाहर निकलने के लिए शाम चार बजे तक का समय दिया जाएगा। इस समय तक न निकलने वाली ट्राली पर 2,100 रुपए जुर्माना लगेगा।

इसके बाद खरीदे गए धान का उठान कराया जाएगा। उठान शाम सवा चार बजे से शुरू होगा। 21 अक्टूबर से 30 नवंबर तक साप्ताहिक अवकाश प्रत्येक बुधवार को होगा।

आई फार्म में मजदूरी 5.80 रुपये और सिलाई 2.20 रुपये सहित कुल मजदूरी 8 रुपये प्रति बैग होगी। कमेटी में अध्यक्षों के साथ बलराज राठी, अक्षय जैन, रमेश परुथी, रोहतास लठवाल, रोहित मलिक और अन्य लोगों को शामिल किया गया।