हरियाणा: धान खरीद के लिए मंडी ने तय किए नियम, एक गलती पर लगेगा 5100 का जुर्माना

जागरण संवाददाता, गोहाना (सोनीपत)। बुधवार को शहर में जींद रोड स्थित अनाज मंडी में आढ़तियों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता दोनों एसोसिएशनों के अध्यक्ष श्याम लाल वशिष्ठ और संदीप मलिक ने की। धान का सीजन सुचारु चलाने के लिए 31 सदस्यों की कमेटी गठित की गई।

समिति में मंडी की सभी लाइनों के सदस्यों को शामिल किया गया है ताकि सब के सहयोग से मंडी का काम व्यवस्थित, पारदर्शी और सुचारू रूप से चलाया जा सके। आढ़तियों ने तय किया कि बोली का समय सुबह 11 बजे होगा। 30 सितंबर तक पूरी मंडी में बोली चलेगी।

ये होंगे नियम संदीप मलिक ने कहा कि एक अक्टूबर से बोली का समय सुबह 10 बजे से 11 बजे का होगा। इसके बाद भाव लगाए जाएंगे। धान की प्रति बोरी में भर्ती उसी दिन 51 किलोग्राम की होगी। समय से पहले भाव लगाने पर 5,100 रुपये का जुर्माना लगेगा। ट्राली में भाव नहीं लगेगा। ऐसा करने पर 2,100 रुपये जुर्माना लगेगा। श्याम लाल वशिष्ठ ने कहा कि 15 अक्टूबर से मंडी में ट्राली की एंट्री का समय सुबह पांच बजे से दोपहर बाद 2:30 बजे का होगा।

उसके बाद ट्राली की एंट्री बंद कर दी जाएगी, जो भी ट्रालियां 2:30 बजे तक मंडी में प्रवेश कर चुकी होंगी, उनको मंडी से बाहर निकलने के लिए शाम चार बजे तक का समय दिया जाएगा। इस समय तक न निकलने वाली ट्राली पर 2,100 रुपए जुर्माना लगेगा।