गोहाना में 6.97 करोड़ की तीन विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, जल निकासी होगी बेहतर

जागरण संवाददाता, गाेहाना। शनिवार को सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने गोहाना में 6.97 करोड़ रुपये की लागत से पूरी हुई तीन परियोजनाओं का लोकार्पण किया।

इनमें श्रीराम तालाब से ड्रेन तीन तक भूमिगत पाइपलाइन, सात स्थानों पर ड्रेन पर पुलिया का निर्माण और सिंचाई विभाग के मैकेनिकल स्टोर एवं इलेक्ट्रिक डीजल वर्कशाप के पुनर्निर्माण का कार्य शामिल है। इन कार्यों से जल निकासी व्यवस्था के साथ विभागीय बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी।

डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि श्रीराम तालाब से ड्रेन तक पाइपलाइन बिछाने से आबादी क्षेत्र से पानी की निकासी होगी और जलभराव से राहत मिलेगी। वजीरपुर-खंदराई ड्रेन पर जगह-जगह सात पुलिया बनाई गई हैं। इससे पानी के प्रवाह में बाधा कम होगी और ड्रेन की जल निकासी क्षमता बेहतर होगी।

खेतों में आने-जाने में होगी सुविधा ग्रामीणों को खेतों में आने-जाने में सुविधा होगी। मैकेनिकल स्टोर एवं इलेक्ट्रिक डीजल वर्कशाप का निर्माण होने से विभागीय मशीनरी व अन्य संसाधनों के रखरखाव और कार्य व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। डॉ. शर्मा ने कहा कि गोहाना के विकास में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में क्षेत्र के लिए स्वीकृत करीब 700 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है।