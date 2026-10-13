सोनीपत: मुआवजे के लिए किसानों ने सौंपा ज्ञापन, 17 अक्टूबर तक का दिया अल्टीमेटम

संवाद सहयोगी, खरखौदा। गांव सोहटी के स्टेडियम में 765 केवी नेरला-सीकर पावरग्रिड लाइन से प्रभावित किसानों का धरना सोमवार को भी जारी रहा।

किसानों ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट व तहसीलदार बिजेंद्र नांदल को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम ज्ञापन सौंपकर जमीन का उचित मुआवजा देने की मांग की। किसानों ने प्रशासन को 17 अक्टूबर तक मांगों का समाधान करने का अल्टीमेटम दिया है।

किसानों ने याद दिलाया आश्वासन किसानों ने बताया कि 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान उपायुक्त सोनीपत को दो दिन में जांच रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए थे। किसानों के अनुसार, इसी आश्वासन पर किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने अपना अनशन समाप्त किया था।

उस दौरान मांगों का समाधान होने तक पावरग्रिड लाइन का काम शुरू नहीं करने का भरोसा भी दिया गया था। इसके बावजूद सोमवार को काम शुरू होने से किसानों में नाराजगी है। किसानों ने कहा कि वे टकराव के पक्ष में नहीं हैं और बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान चाहते हैं।

17 अक्टूबर तक का समय उन्होंने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात के बावजूद मुआवजे में बढ़ोतरी को लेकर कोई ठोस निर्णय क्यों नहीं हुआ। किसानों ने चेतावनी दी कि 17 अक्टूबर तक उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वे आगे की रणनीति तय कर बड़ा फैसला लेंगे।