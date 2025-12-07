सोनीपत को मिलेगा पहला ईवनिंग कॉलेज, शाम 5 से रात 9 बजे तक क्लास; नौकरी के साथ पढ़ाई का सपना होगा सच

संदीप कुमार, सोनीपत। जिले का पहला ईवनिंग कॉलेज खोलने की तैयारी चल रही है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने प्रपोज़ल तैयार करके हेडक्वार्टर भेज दिया है। मंज़ूरी मिलने पर, सेक्टर 12 के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में ईवनिंग शिफ्ट चलाई जाएगी। यह शिफ्ट शाम 5:00 PM से रात 9:00 PM तक चलेगी, जिससे दिन में नौकरी, ट्रेनिंग या दूसरी ज़िम्मेदारियों में बिज़ी स्टूडेंट्स को पढ़ाई का मौका मिलेगा।

अभी तक सोनीपत में कॉलेज लेवल पर सिर्फ़ सुबह और दोपहर की क्लास लगती हैं। ईवनिंग कॉलेज खुलने से वर्किंग महिलाओं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स और पैसे की वजह से दिन में क्लास नहीं कर पाने वाले स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने ईवनिंग शिफ्ट के लिए ज़रूरी रिसोर्स की डिटेल्ड जानकारी हेडक्वार्टर को भेज दी है। इसमें कॉलेज बिल्डिंग की अवेलेबिलिटी, क्लासरूम की संख्या, लैब, लेक्चर थिएटर और अभी की फैकल्टी शामिल हैं। और टीचरों की ज़रूरत भी साफ़ तौर पर बताई गई है ताकि ईवनिंग शिफ्ट की पढ़ाई की क्वालिटी पर असर न पड़े।

अभी की स्टूडेंट संख्या और कोर्स सेक्टर 12 में मौजूद गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में अभी 910 स्टूडेंट्स पढ़ रही हैं। अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम के अलावा, कॉलेज तीन पोस्टग्रेजुएट (PG) कोर्स भी सक्सेसफुली कराता है। कॉलेज में अभी 25 क्लासरूम, तीन बड़े लेक्चर थिएटर और आठ मॉडर्न लैब हैं, जिन्हें ईवनिंग कॉलेज चलाने के लिए काफी माना जाता है। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि सुबह की शिफ्ट के बाद शाम को इन रिसोर्स का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे सरकारी प्रॉपर्टी का पूरा इस्तेमाल हो सके।

शहर से अच्छी कनेक्टिविटी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की ज्योग्राफिकल लोकेशन भी ईवनिंग कॉलेज के लिए अच्छी मानी जाती है। कॉलेज सोनीपत बस स्टैंड से लगभग दो किलोमीटर दूर है। शहर के बहालगढ़ रोड पर रात में भी बहुत ट्रैफिक रहता है। इससे शहर के अलग-अलग हिस्सों से कॉलेज पहुंचना आसान हो जाता है, जिससे स्टूडेंट्स के लिए देर शाम तक कॉलेज आना-जाना कम मुश्किल हो जाता है।

एजुकेशन को बढ़ाने की तरफ कदम ईवनिंग कॉलेज खुलने से न सिर्फ कॉलेज में एनरोलमेंट बढ़ेगा बल्कि हायर एजुकेशन तक पहुंच भी बढ़ेगी। यह पहल सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगी। एजुकेशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यह मॉडल सफल रहा, तो भविष्य में जिले के दूसरे सरकारी कॉलेजों में भी ईवनिंग शिफ्ट शुरू की जा सकती हैं।