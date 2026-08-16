अंबाला से डंपर चुराकर सोनीपत में मचाया तांडव, पीछा कर रही पुलिस की गाड़ी को मारी टक्कर; दो जवान घायल

संवाद सहयोगी, राई (सोनीपत)। अंबाला क्षेत्र से डंपर चुराकर भाग रहे बदमाशों ने सोनीपत में मुरथल थाना पुलिस की कार को टक्कर मारकर भागने का प्रयास किया। डंपर की टक्कर से दो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। मुरथल पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी।

बताया गया कि पीछा करने के बाद डंपर को रोकने में कामयाब हुई पुलिस ने एक वाहन चोर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी भागने में कामयाब हो गया। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर दो दिन के रिमांड पर लिया है।

पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जागरण डंपर चोरी कर भाग रहे थे आरोपी मुरथल क्षेत्र के सहायक आयुक्त ऋषिकांत ने बताया कि 15 अगस्त की सुबह मुरथल थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि अंबाला क्षेत्र से एक डंपर चोरी कर वाहन चोर सोनीपत की तरफ आ रहे हैं। सूचना के आधार पर कार्रवाई करते पुलिस ने डंपर की तलाश शुरू कर दी।

पुलिस की तीन टीमों ने एएसआई बलराज, सुमित और युद्धवीर के नेतृत्व में डंपर को ट्रेस कर इसे रुकवाने की कोशिश की। पुलिस को देखकर डंपर चला रहे आरोपी ने वाहन को अंधाधुंध भगाना शुरू कर दिया और कई वाहनों को रौंदने की कोशिश की।

हादसे में दो पुलिसकर्मी घायल वहीं, खुद को घिरता देख उसने पुलिस की जीप पर डंपर चढ़ाने की कोशिश की और जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद मौके से भाग निकला। टक्कर लगने से जीप में सवार दो पुलिसकर्मी घायल हो गए।