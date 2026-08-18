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BPS महिला विवि: 4 महीने से वेतन नहीं मिलने पर शिक्षकों ने किया विवि का गेट बंद, दी कोर्ट जाने की चेतावनी

By Digital Desk Edited By: Pooja Tripathi
Updated: Tue, 18 Aug 2026 02:09 PM (IST)

भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के शिक्षक और कर्मचारी दो साल से अनियमित वेतन और चार महीने से लंबित भुगतान को लेकर आंदोलन पर उतर आए हैं।

शिक्षक दे रहे धरना।

शिक्षक दे रहे धरना।

HighLights

  1. शिक्षक-कर्मचारी चार माह से लंबित वेतन को लेकर आंदोलित।

  2. विश्वविद्यालय का मुख्य गेट बंद कर धरना प्रदर्शन किया।

  3. वेतन भुगतान न होने पर न्यायालय जाने की चेतावनी दी।

जागरण संवाददाता, गोहाना। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां में वेतन की लंबित राशि को लेकर शिक्षक और कर्मचारी मंगलवार को फिर आंदोलन पर उतर आए।

सोमवार को कुलपति प्रो. सुदेश को ज्ञापन सौंपने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने पर शिक्षक-कर्मचारियों ने मंगलवार को विश्वविद्यालय के मुख्य गेट बंद कर धरना शुरू कर दिया।

कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें पिछले करीब दो वर्षों से नियमित रूप से पूरी वेतन राशि नहीं मिल रही है और वर्तमान में करीब चार माह का वेतन लंबित है।

शिक्षक संघ कर्मचारियों ने सोमवार को प्रशासनिक खंड में एकत्र होकर कुलपति को ज्ञापन सौंपा था। इसमें लंबित वेतन राशि जल्द जारी करने की मांग की गई थी।

साथ ही चेतावनी दी गई थी कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन को तेज करने के साथ न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा। मंगलवार को कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय के गेट बंद कर धरना शुरू कर दिया।

दो साल से चल रही वेतन की समस्या

शिक्षकों और कर्मचारियों का आरोप है कि करीब दो वर्षों से वेतन भुगतान नियमित नहीं है। कई बार प्रशासन की ओर से समय पर वेतन देने का आश्वासन दिया गया, लेकिन समस्या बनी हुई है। उनका कहना है कि फिलहाल करीब चार माह से वेतन नहीं मिलने के कारण आर्थिक परेशानियां बढ़ गई हैं।

अनुदान नहीं मिलने का दिया जाता है हवाला

कर्मचारियों के अनुसार विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अनुदान नहीं मिलने का हवाला दिया जाता है। उनका कहना है कि वेतन नियमित करने और लंबित राशि जारी करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए। वेतन में देरी के स्पष्ट और संतोषजनक कारण भी कर्मचारियों को नहीं बताए जा रहे हैं।

धरने में प्रो. अशोक, प्रो. संकेत विज, प्रो. श्वेता, प्रो. संदीप, प्रो. सुमन, डॉ. सीमा, डॉ. पंकज और डॉ. आशीष सहित शिक्षक संघ के सदस्य और बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल रहे। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि लंबित वेतन का भुगतान होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा और जरूरत पड़ी तो न्यायालय की शरण ली जाएगी।

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