भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय में ओजोन परत संरक्षण पर जागरूकता कार्यक्रम, दीपांशु और कीर्ति ने जीते प्रथम पुरस्कार

जागरण संवाददाता, गोहाना। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ओजोन परत के महत्व एवं इसके संरक्षण के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक किया।

भाषण प्रतियोगिता में द्वितीय वर्ष की दीपांशु ने प्रथम, तृतीय वर्ष की वंदना ने द्वितीय और तृतीय वर्ष की साक्षी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में द्वितीय वर्ष की कीर्ति ने प्रथम, अंतिम वर्ष की सानिया ने द्वितीय और प्रथम वर्ष के प्रतीक ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।