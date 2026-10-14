सोनीपत: बहालगढ़ फ्लाईओवर पर कार को धक्का लगाते जीजा-साले को कैंटर ने कुचला, दो की मौत

जागरण संवाददाता, सोनीपत। नेशनल हाईवे-44 पर बहालगढ़ फ्लाईओवर के पास देर रात हुए सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई।

वह मुरथल में परिवार के साथ परांठे खाने आए थे। इस दौरान वापस लौटते समय कार के खराब होने के कारण नीचे उतरकर धक्का लगा रहे थे, तभी पीछे से तेज रफ्तार में आए कैंटर ने उन्हें टक्कर मार दी।

हादसे के बाद पुलिस मौके पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बेहद भयावह रही टक्कर दिल्ली के बवाना स्थित अस्थल कॉलोनी के रहने वाले विकास ने बताया कि वह अपने छोटे भाई विशाल, साले प्रतीक कुमार और अपने तीन मासूम बच्चों के साथ मंगलवार देर रात मुरथल में ढाबे पर परांठे खाने गए थे।

रात करीब 12 बजे जब वह खाना खाकर वापस दिल्ली लौट रहे थे, तभी पानीपत-दिल्ली मार्ग पर बहालगढ़ फ्लाईओवर के पास उनकी कार खराब हो गई। इसके बाद विशाल और प्रतीक नीचे उतरे। विकास ड्राइवर की सीट पर बैठकर गाड़ी को स्टार्ट करने की जद्दोजहद कर रहा था, जबकि दोनों युवक कार को धक्का दे रहे थे। कुछ दूर धक्का देने के बाद जब वे दोनों आगे आने लगे, तभी पीछे से तेज रफ्तार कैंटर ने दोनों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों हवा में कई फीट उछलकर सड़क के डिवाइडर के पास जा गिरे।

चिकित्सकों ने मृत घोषित किया हादसे से कार में बैठे विकास और बच्चे बुरी तरह सहम गए और चीख-पुकार मच गई। कैंटर चालक अंधेरे का फायदा उठाकर अपने वाहन समेत भाग गया। वाहन की रफ्तार इतनी अधिक थी कि कोई उसका नंबर तक नहीं देख पाया।