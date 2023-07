Sirsa: पानी की डिग्गी में डूबने से हुआ दर्दनाक हादसा, एक ही परिवार के दो बच्चों की मौत

Sirsa पब्लिक हेल्थ विभाग की डिग्गियों में गिरकर दो बच्चों डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतक बच्चे पास के ही चत्तरगढ़पट्टी क्षेत्र के रहने वाले थे। बच्चों की मौत की सूचना पाकर क्षेत्र में गम का माहौल पसर गया। लोगों का आरोप है कि कई बार विभाग को इस संबंध में अवगत भी करवाया गया परंतु अभी तक चारदीवारी दुरूस्त नहीं करवाई गई।

जलदाय विभाग की डिग्गी में गिरने से एक ही परिवार के दो बच्चों की मौत : जागरण

सिरसा, जागरण संवाददाता: साेमवार सुबह पब्लिक हेल्थ विभाग की डिग्गियों में गिरकर डूबे दो बच्चों की मौत हो गई। मृतक बच्चे पास के ही चत्तरगढ़पट्टी क्षेत्र के रहने वाले थे। बच्चों की मौत की सूचना पाकर क्षेत्र में गम का माहौल पसर गया। मृतक बच्चों के परिजनों ने पब्लिक हेल्थ विभाग पर भी रोष जताया। उनके अनुसार पिछले काफी समय से डिग्गियों के पास एरिया में चारदीवारी क्षतिग्रस्त है जिसके कारण बच्चे अक्सर यहां पहुंच जाते है। कई बार विभाग को इस संबंध में अवगत भी करवाया गया परंतु अभी तक चारदीवारी दुरूस्त नहीं करवाई गई। इसी के कारण सोमवार को दोनों बच्चे खेलते-खेलते डिग्गियों के पास पहुंच गए और ये हादसा हुआ। चत्तरगढ़पट्टी निवासी बीना देवी ने बताया कि उसका बड़ा पोता मनीष एयरफोर्स स्थित केवी स्कूल में अध्ययनरत था। छोटे पोता दिपांशु की स्कूल की छुट्टी होने के कारण वह घर पर ही था। मनीष स्कूल से आने के बाद खाना खाकर दिपांशु के साथ खेलने के लिए चला गया। इसी दौरान वहां जलदाय विभाग की डिग्गियों के पास बच्चों के डूबने की सूचना उन्हें मिली। लोगों ने बच्चों काे डिग्गी से निकालकर उपचार के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। विभाग को कई बार चेताया, नहीं हुई सुनवाई आसपास रहने वाले नागरिकों के अनुसार पिछले काफी समय से जलदाय विभाग की डिग्गियों के पास की चारदीवारी टूटी पड़ी है। जिसके कारण पहले भी दुर्घटनाएं हो चुकी है। यहां तैनात चौकीदार भी ड्यूटी पर नहीं रहते। इस संबधं में जलदाय विभाग को कई बार मोहल्लावासी शिकायत भी कर चुके हैं परंतु चारदीवारी अभी तक दुरूस्त नहीं हो पाई है।

