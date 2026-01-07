Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    'बच्चों-माताओं का स्वास्थ्य खतरे में, सांसद सैलजा ने BJP पर लगाया आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का बकाया मानदेय न देने का आरोप

    By Surender Kumar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 02:34 PM (IST)

    सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा सरकार पर 43,747 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को समय पर मानदेय न देने का आरोप लगाया। जुलाई से केंद्र का हिस्सा न मिलने के कारण ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा सरकार पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को समय पर मानदेय न देने का आरोप लगाया (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, सिरसा। हरियाणा सरकार एक ओर लाडो लक्ष्मी योजना के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने का ढिंढोरा पीट रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश की 43,747 आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को उनका मानदेय तक समय पर नहीं दिया जा रहा। यह स्थिति सरकार के महिला-सम्मान के दावों की पोल खोलती है। यह बात सांसद कुमारी सैलजा ने जारी बयान में कही।

    सांसद सैलजा ने कहा कि जुलाई माह से केंद्र सरकार के हिस्से का मानदेय जारी नहीं होने के कारण आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हर महीने लगभग 3000 तक कम भुगतान मिल रहा है। इससे हजारों गरीब महिलाएं गंभीर आर्थिक संकट में फंस गई हैं। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य निगरानी और प्रारंभिक शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रही हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार महिलाओं के नाम पर योजनाओं का प्रचार कर सकती है, तो मेहनत करने वाली गरीब महिलाओं का हक क्यों छीना जा रहा है।

    कुमारी सैलजा ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही केंद्र व राज्य सरकार मिलकर बकाया मानदेय जारी नहीं करतीं, तो कांग्रेस पार्टी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सड़क से संसद तक संघर्ष करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार की उदासीनता के कारण आंगनबाड़ी सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, जिसका सीधा नुकसान बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य पर पड़ेगा।