    सिरसा में फैक्ट्री से स्कूटी-लैपटॉप और एलसीडी चुराने वाला चोर गिरफ्तार, पुलिस के सामने पकड़े कान

    By Surender Kumar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 03:31 PM (IST)

    आरोपित की निशानदेही पर चुराया गया सामान बरामद (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, सिरसा। सदर थाना पुलिस ने खाजा खेड़ा रोड स्थित लोहे की फैक्ट्री से स्कूटी, लैपटाप व एलसीडी चोरी करने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह ने बताया कि फैक्ट्री संचालक यश गोयल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि बीती 30 दिसंबर की रात्रि चोर फैक्ट्री का ताला तोड़कर अंदर घुस गए और अंदर बने मकान से लैपटाप, एलसीडी व स्कूटी चोरी कर ले गए।

    सदर थाना प्रभारी ने बताया कि फैक्ट्री संचालक की शिकायत पर सदर थाना में अज्ञात के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरु की गई। जांच के दौरान सदर थाना पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपित पवन कुमार निवासी गोशाला मोहल्ला सिरसा को गोशाला मोहल्ला सिरसा क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है।

    उन्होंने बताया कि आरोपित पवन कुमार से पूछताछ कर उसकी निशानदेही पर कुछ चुराया गया सामान बरामद कर लिया है। पुलिस ने पूछताछ के दौरान एक अन्य आरोपित की पहचान कर ली है जिसकी गिरफ्तारी के लिए सदर थाना की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपित को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाएगा।