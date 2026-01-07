सिरसा में फैक्ट्री से स्कूटी-लैपटॉप और एलसीडी चुराने वाला चोर गिरफ्तार, पुलिस के सामने पकड़े कान

जागरण संवाददाता, सिरसा। सदर थाना पुलिस ने खाजा खेड़ा रोड स्थित लोहे की फैक्ट्री से स्कूटी, लैपटाप व एलसीडी चोरी करने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह ने बताया कि फैक्ट्री संचालक यश गोयल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि बीती 30 दिसंबर की रात्रि चोर फैक्ट्री का ताला तोड़कर अंदर घुस गए और अंदर बने मकान से लैपटाप, एलसीडी व स्कूटी चोरी कर ले गए।

सदर थाना प्रभारी ने बताया कि फैक्ट्री संचालक की शिकायत पर सदर थाना में अज्ञात के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरु की गई। जांच के दौरान सदर थाना पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपित पवन कुमार निवासी गोशाला मोहल्ला सिरसा को गोशाला मोहल्ला सिरसा क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है।