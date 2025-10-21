Language
    'पुलिस केवल वर्दी नहीं, बल्कि एक व्रत और कर्तव्य का मार्ग है...', सिरसा में SP निकिता का पुलिसकर्मियों को प्रेरणादायक संदेश

    By Dd Goyal Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 03:37 PM (IST)

    पुलिस अधीक्षक निकिता कुमारी ने कहा कि पुलिस केवल एक वर्दी नहीं, बल्कि एक व्रत और कर्तव्य का मार्ग है। उन्होंने पुलिसकर्मियों को ईमानदारी और समर्पण से अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने समाज की सेवा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों को हमेशा तत्पर रहने का संदेश दिया।

    Hero Image

    संवाद सहयोगी जागरण, डबवाली। मंगलवार को गांव डबवाली स्थित पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। पुलिस अधीक्षक निकिता खट्टर, उप पुलिस अधीक्षक कालांवाली संदीप धनखड़, उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय कपिल अहलावत सहित सुरक्षा शाखा इंचार्ज एसआइ सुभाष चन्द्र, कल्याण शाखा प्रभारी एसआइ कृष्ण कुमार सहित अन्य अधिकारियों व जवानों ने शहीद हुए पुलिस व अर्धसैनिक बलों के जवानों का भावपूर्ण स्मरण किया और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

    पुलिस अधीक्षक निकिता खट्टर ने कहा कि पुलिस महज वर्दी नहीं है, एक व्रत है कर्त्तव्य है। जब हम डयूटी पर निकलते हैं तो यह नहीं पता होता कि घर वापिस आएंगे या नहीं। 21 अक्तूबर 1959 को लद्दाख के हाट स्प्रिंग्स में देश की सीमा पर 10 जवान शहीद हो गए थे। हम उन जवानों की शहादत को याद करते हुए उनके आदर्शो को अपने आचरण में धारण करने की शपथ लेते हैं। उन्होंने कहा कि शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। शहीदों की बदौलत ही हम आज आजादी की हवा में सांस ले रहे है तथा दुश्मनों से देश की सीमाएं सुरक्षित है।

    एसपी निकिता खट्टर ने सभी पुलिसकर्मियों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करने का आह्वान किया। इससे पूर्व पुलिस गार्द ने शहीदों को सलामी दी। दो मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। एसपी न शहीद हुए सिपाही भागीरथ की पत्नी उमा रानी, सिपाही गुरदास की पत्नी सतपाल कौर को शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। गुरदास, भागीरथ ने 23 दिसंबर 1995 को डीएवी स्कूल मंडी डबवाली में हुए अग्निकांड में फंसे स्कूल स्टाफ व बच्चों को बचाते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। एसपी ने कहा कि उनकी शहादत पर पूरे पुलिस विभाग को गर्व है।

