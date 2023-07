Sirsa News: रेलवे के मामलों में सिरसा होगा अग्रणी, जल्द किया जाएगा स्टेशन के नवीनीकरण कार्य को पूरा

Sirsa सिरसा लोकसभा क्षेत्र में रेलवे सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इसी कड़ी में सिरसा रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण कार्य तेजी से किया जा रहा है। सिरसा रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर एक व दो के नवीनीकरण का कार्य इस साल के दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं प्लेटफार्म नंबर तीन बनाने के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरा की जा चुकी है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

रेलवे के मामलों में सिरसा होगा अग्रणी, जल्द किया जाएगा स्टेशन के नवीनीकरण कार्य को पूरा

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, सिरसा।Sirsa News: लोकसभा सदस्य सुनीता दुग्गल ने कहा कि आमजन के लिए रेलवे की सुविधा यातायात के लिए सस्ती व सुलभ है। इसलिए उनका प्रयास है कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र में रेलवे सुविधाओं का विस्तार कर आमजन को इसका फायदा दिया जाए। गोरखधाम के बाद वंदे भारत ट्रेन का जुड़ाव सिरसा से करवाने के लिए प्रयास किए गए है। गोरखधाम एक्सप्रेस से सिरसा पहुंची सांसद सुनीता सांसद सुनीता दुग्गल बुधवार को दिल्ली से गोरखधाम एक्सप्रेस में सफर कर सिरसा पहुंची। सफर के दौरान सांसद ने यात्रियों से भी बातचीत की। यात्रियों ने भी गोरखधाम एक्सप्रेस के सिरसा तक विस्तार होने पर खुशी व्यक्त की। सांसद ने बताया कि वह प्रात: 5.35 पर नई दिल्ली से चली थी और प्रात: 10.40 बजे सिरसा पहुंची है, यह सफर बेहद सुखद व आरामदायक रहा है। रेलवे स्टेशन का दिंसबर तक होगा नवीनीकरण सुनीता ने कहा कि ट्रेन का सफर सबसे अच्छा सफर होता है, इससे धन व समय की बचत होती है। इसलिए नागरिक भी प्रयास करें कि वे आवागमन के लिए ट्रेन का ही प्रयोग करें। आज के समय में भारतीय रेल दुनिया की सबसे आरामदायक रेल है। उन्होंने सिरसा रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर एक व दो के नवीनीकरण बारे में जानकारी ली और अधिकारियों ने बताया कि दिसंबर माह तक इनका काम पूरा हो जाएगा। प्लेटफार्म नंबर तीन टेंडर प्रक्रिया हुई पूरी प्लेटफार्म नंबर तीन बनाने के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरा की जा चुकी है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। रेलवे अधिकारियों ने भी सांसद के आगमन पर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर रेलवे ट्रैफिक मैनेजर अजय गौतम, रेलवे अधीक्षक राज कुमार, चीफ एक्जिक्यूटिव प्रवीण कुमार, मास्टर बचन सिंह सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे।

Edited By: Preeti Gupta