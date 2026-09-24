हरियाणा के सिरसा में ट्रक और ट्रैक्टर के बीच टक्कर, तीन लोगों की मौत; 20 से ज्यादा महिलाएं घायल

जागरण संवाददाता सिरसा। सिरसा के गांव मल्लेकां-माधोसिंघाना के पास गुरुवार सुबह एक ट्रक और ट्रैक्टर के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा महिलाएं घायल हैं।

घायलों को सिरसा के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मृतक की पहचान लवली, काके कौर और बलबीर कौर के रुप में हुई है।

जानकारी के अनुसार, ओटू गांव की महिलाएं माधोसिंघाना के पास पंजाब हैड एरिया में नरमा चुगाई के लिए जा रही थी। जैसे ही ट्रैक्टर- ट्रॉली मल्लेकां के पास पहुंचा तो सामने से आ रहे ट्रक (ट्राला) ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी।

इसी दौरान बाइक पर सवार ओटू के तीन युवक भी ट्राले की चपेट में आ गए। और उनकी मौत हो गई। वहीं ट्रैक्टर- ट्रॉली खेतों में जाकर पलट गए। ट्राली में 20 से ज्यादा महिलाएं थी, जो कि नीचे दब गई। हादसे के बाद आस पास के लोगों ने महिलाओं को संभाला और उन्हें इलाज के लिए सिरसा रेफर किया। पांच की हालत गंभीर है।