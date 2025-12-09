Language
    सिरसा में ऑपरेशन हॉटस्पॉट: तीन अवैध हथियार और कारतूस बरामद, 3 गिरफ्तार

    By Surender Kumar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 02:45 PM (IST)

    सिरसा में ऑपरेशन हॉटस्पॉट: तीन अवैध हथियार और कारतूस बरामद, 3 गिरफ्तार (File Photo)

    जागरण संवाददाता, सिरसा। ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन अभियान के तहत जिला की एंटी नारकोटिक्स सेल सिरसा पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए कार सवार तीन युवकों को गिरफ्तार कर उनके पास से तीन अवैध हथियार व कारतूस बरामद बरामद किए हैं।

    जानकारी अनुसार एंटी नारकोटिक्स सेल सिरसा की टीम को सूचना मिली की कुछ आपराधिक किस्म के लोग कार में अवैध हथियार लेकर किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं।

    सूचना के आधार पर नारकोटिक्स सेल की पुलिस टीम गांव ढाबा से बुर्ज भंगू रोड की तरफ जा रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम को गांव बुर्ज भंगू की तरफ से एक कार आती दिखाई दी,

    पुलिस टीम ने कार को रोककर चालक राजीव कुमार निवासी बुर्ज भंगू की तलाशी ली तो उसके पास से 32 बोर का अवैध पिस्तौल व 2 कारतूस बरामद हुए,जबकि साथ बैठे युवक सोनू निवासी बुर्ज भंगू की तलाशी ली तो उसके पास से 32 बोर का अवैध पिस्तौल व 2 कारतूस बरामद हुए।

    वहीं कार में पिछली सीट पर बैठे युवक विजय निवासी बुर्ज भंगू की तलाशी ली तो उसके पास से 6 कारतूस बरामद हुए, जबकि कार की पिछली सीट से 12 बोर की अवैध बंदूक व प्लास्टिक पालीथीन से 17 कारतूस बरामद हुए।

    पुलिस अधीक्षक दीपक सहारन ने बताया कि तीनों युवकों को मौका पर गिरफ्तार कर बरामद हथियारों के लाइसेंस व परमिट पेश करने के लिए कहा गया तो वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार तीनों युवकों के खिलाफ थाना बड़ागुढ़ा में शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरु की गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों का आपराधिक रिकार्ड खंगाल कर पूछताछ की जा रही है।