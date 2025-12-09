सिरसा में ऑपरेशन हॉटस्पॉट: तीन अवैध हथियार और कारतूस बरामद, 3 गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, सिरसा। ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन अभियान के तहत जिला की एंटी नारकोटिक्स सेल सिरसा पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए कार सवार तीन युवकों को गिरफ्तार कर उनके पास से तीन अवैध हथियार व कारतूस बरामद बरामद किए हैं।

जानकारी अनुसार एंटी नारकोटिक्स सेल सिरसा की टीम को सूचना मिली की कुछ आपराधिक किस्म के लोग कार में अवैध हथियार लेकर किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं। सूचना के आधार पर नारकोटिक्स सेल की पुलिस टीम गांव ढाबा से बुर्ज भंगू रोड की तरफ जा रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम को गांव बुर्ज भंगू की तरफ से एक कार आती दिखाई दी, पुलिस टीम ने कार को रोककर चालक राजीव कुमार निवासी बुर्ज भंगू की तलाशी ली तो उसके पास से 32 बोर का अवैध पिस्तौल व 2 कारतूस बरामद हुए,जबकि साथ बैठे युवक सोनू निवासी बुर्ज भंगू की तलाशी ली तो उसके पास से 32 बोर का अवैध पिस्तौल व 2 कारतूस बरामद हुए।

वहीं कार में पिछली सीट पर बैठे युवक विजय निवासी बुर्ज भंगू की तलाशी ली तो उसके पास से 6 कारतूस बरामद हुए, जबकि कार की पिछली सीट से 12 बोर की अवैध बंदूक व प्लास्टिक पालीथीन से 17 कारतूस बरामद हुए।