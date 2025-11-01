Language
    सिरसा में आढ़ती से चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजा

    By Surender Kumar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 04:32 PM (IST)

    सिरसा में अनाज मंडी के एक आढ़ती की दुकान से पांच हजार रुपये चुराने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शिकायत मिलने पर कार्रवाई करते हुए आरोपी सिकंदर को दुर्गा कॉलोनी क्षेत्र से पकड़ा और चोरी की रकम बरामद की। आरोपी को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

    जागरण संवाददाता, सिरसा। शहर थाना पुलिस ने अनाज मंडी आढ़ती के पांच हजार रुपये चोरी करने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए शहर थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर संदीप कुमार ने बताया कि अंकुश निवासी इंद्रपुरी मोहल्ला सिरसा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि बीती 30 अक्टूबर शाम एक लड़का दुकान पर आया जो नशे का आदी था। दुकान को खाली देखकर उसने गल्ले से पांच हजार रुपये निकाल कर मौका से फरार हो गया।

    थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर थाना शहर सिरसा में चोरी का अभियोग दर्ज कर जांच शुरु की गई थी। जांच के दौरान शहर थाना की टीम ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपित सिकंदर निवासी दुर्गा कालोनी सिरसा क्षेत्र से काबू कर लिया है।

    उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपित से पूछताछ कर उसकी निशानदेही पर चोरी की राशि बरामद कर ली है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपित को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है।