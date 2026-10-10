सिरसा में सड़क हादसे में युवक की मौत, अज्ञात वाहन ड्राइवर पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, सिरसा। नाथूसरी चौपटा क्षेत्र में सड़क हादसे में घायल माखोसरानी निवासी संदीप कुमार की उपचार के बाद घर पर मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के भाई मनोज की शिकायत पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मनोज के अनुसार 17 सितंबर की रात संदीप घर से घूमने निकला था। इसी दौरान चौपटा-भट्टू रोड पर उसके साथ हादसा हो गया।

घायल संदीप को पहले सीएचसी नाथूसरी चौपटा, फिर नागरिक अस्पताल सिरसा और बाद में अग्रोहा रेफर किया गया। इसके बाद उसे हिसार के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 24 सितंबर को उसके सिर का आपरेशन हुआ। 30 सितंबर को छुट्टी मिलने पर स्वजन उसे घर ले आए।