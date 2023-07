Sirsa News: पुलिस टीम की नाकाबंदी देख आरोपित ने भगाई गाड़ी, बैरिकेड से टकराई; साढ़े 19 किलों डोडा पोस्त बरामद

Sirsa News हरियाणा के सिरसा में पुलिस टीम की नाकाबंदी देख आरोपित ने गाड़ी भगाई। कार अनियंत्रित होकर बैरिकेड से जा टकराई। आरोपित के कब्जा से साढ़े 19 किलों डोडा पोस्त बरामद किया है। आरोपित की पहचान फतेहाबाद जिले के बोदिवाली गांव संजीव कुमार उर्फ संदीप के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके पर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस टीम की नाकाबंदी देख आरोपित ने भगाई गाड़ी, बैरिकेड से टकराई; साढ़े 19 किलों डोडा पोस्त बरामद

सिरसा, जागरण संवाददाता। जिला की एंटी नारकोटिक्स सेल ऐलनाबाद पुलिस टीम ने नाकाबंदी के दौरान एक कार सवार आरोपित के कब्जा से साढ़े 19 किलों डोडा पोस्त बरामद किया है। आरोपित ने पुलिस टीम को देखकर नाकाबंदी तोड़कर कार को भगाने का प्रयास किया जिससे कार अनियंत्रित होकर बैरिकेड से टकरा गई। पुलिस ने मौके पर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। गाड़ी चालक ने रोकने की बजाए तेज रफ्तार से भगाने की कोशिश की आरोपित की पहचान फतेहाबाद जिले के बोदिवाली गांव संजीव कुमार उर्फ संदीप के रूप में हुई है। जानकारी देते एएनसी प्रभारी रामकुमार ने बताया कि पुलिस टीम सहायक उप निरीक्षक राजेंद्र कुमार के नेतृत्व में घग्घर नदी के बांध पर केलनियां गांव के नजदीक नाकाबंदी पर तैनात थी। इसी दौरान सामने से एक सफेद रंग की ब्रेजा गाड़ी आती दिखाई दी जिसे रूकने का इशारा किया तो गाड़ी चालक ने गाड़ी रोकने की बजाए तेज रफ्तार से भगाने की कोशिश की जिस पर गाड़ी सामने लगे बैरिकेड से जा टकराई। टक्‍कर से गाड़ी का आगे का हिस्‍सा भी हुआ क्षतिग्रस्‍त टक्कर से गाड़ी के आगे का हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने गाड़ी से चालक को बाहर निकाला तथा भगाने का कारण पूछा पर वह कोई संतोषजनक जबाव नहीं दे पाया। मौके पर राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में गाड़ी की तलाशी ली गई कार की डिग्गी से पुलिस को एक काले रंग का कट्टा बरामद हुआ जिसे खोलकर देखा गया तो उसमें डोडा पोस्त भरा हुआ था। मादक पदार्थ का वजन 19 किलों 500 ग्राम पाया गया। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में आरोपित ने उक्त डोडा पोस्त राजस्थान के फतेहपुर निवासी बना जी नामक व्यक्ति से खरीद करना बताया है। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है।

Edited By: Himani Sharma