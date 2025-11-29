सिरसा ग्रेनेड हमला: SIT ने किया सीन रिक्रिएट, तीनों आरोपियों ने दी पूरी जानकारी; NIA भी कर सकती है जांच
सिरसा में महिला थाने के बाहर ग्रेनेड फेंकने के मामले में एसआईटी ने आरोपियों से घटनास्थल पर सीन रिक्रिएट कराया। आरोपियों के घरों से बाइक, मोबाइल और ग्रेनेड की पिन बरामद की गई। एनआईए ने पूछताछ जारी रखी है और मामले को अपने हाथ में लेने के लिए गृह मंत्रालय को पत्र लिखेगी।
सनमीत सिंह थिंद, सिरसा। दुबई में बैठे पाकिस्तानी गैंगस्टर शहबाज भट्टी के इशारे पर सिरसा में महिला थाना के बाहर चीन निर्मित पी 86 ग्रेनेड फेंकने के आरोपितों को घटनास्थल पर ले जाकर सीन रिक्रिएट किया गया। साथ ही उनके गांव में जाकर घरों से दो बाइक, मोबाइल, ग्रेनेड की पिन और कपड़े बरामद किए।
वहीं, एनआईए ने अपनी पूछताछ शनिवार को भी जारी रखी। एनआईए इस केस को अपनी कस्टडी में लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखेगी। शनिवार को एसआईटी और सीआईए की टीम शाम चार बजे पांचों आरोपितों को हथकड़ी पहनाकर महिला थाने के पास घटनास्थल पर पहुंची।
रास्ता बंद करवाकर टीम ने सबसे पहले आरोपित धीरज की हथकड़िया खोल कर उसे गाड़ी से उतारा। काली हुडी पहने धीरज ग्रीन बेल्ट के साथ लगती दीवार के पास खड़ा हो गया। डीएसपी ने पूछा कि कहां से और किस हाथ से बम फेंका था।
धीरज ने बताया कि उसने इस जगह से राइट हैंड से बम फेंका। इसके बाद बम फटते ही वह पीछे रेहड़ी के पास खड़ी बाइक की ओर भागा। बाइक विकास धारीवाल लेकर खड़ा था और संदीप सामने से वीडियो बना रहा था। इसके बाद जांच टीम उसे दीवार के पास लेकर पहुंची, जिस जगह पर बम फटा था।
इसके बाद जांच टीम ने उसे गाड़ी में बैठाया। फिर दूसरे आरोपित विनोद धारीवाल और तीसरे आरोपित संदीप को भी बाहर निकाला और निशानदेही की। इसके बाद टीम पांचों आरोपितों को खारियां गांव के लिए रवाना हो गई।
पुलिस ने आरोपितों के घर से बरामद किए मोबाइल
एसआइटी और सीआइए की टीमें उन्हें गांव खारियां ले गई। शाम पांच बजे पहले एसआइटी ने आरोपित विकास धारीवाल के घर पर सर्च की और वारदात में प्रयोग दो बाइक और पहने गए कपड़ों को बरामद किया। इसके बाद टीम ने धीरज को उसके घर पर लेकर गई और ग्रेनेड की पिन, कपड़ों को बरामद किया।
आरोपित संदीप और विकास उर्फ विक्की के घर से भी कपड़ें और मोबाइल बरामद किए गए। इसके बाद रात साढ़े सात बजे एनआइए की टीम वापस सिरसा के लिए रवाना हो गई।
एनआइए लेगी केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुमति
महिला थाने के बाहर ग्रेनेड फेंकने के सभी आरोपितों से शनिवार को भी एनआइए ने अपनी पूछताछ जारी रखी। एनआइए आरोपितों से पूछताछ के बाद दोपहर को वापस लौट गई। एनआइए ने इस मामले के साक्ष्यों की फोटो कापी ले गई। पांच नवंबर को पांचों आरोपितों का रिमांड खत्म हो जाएगा।
ऐसे में एनआइए पांचों आरोपितों को अपनी कस्टडी में लेने के लिए इनका प्रोडक्शन वारंट ले सकती है। इसके लिए वह केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखेगी। इस केस को अपनी कस्टडी में लेकर एफआइआर दर्ज करके खुद जांच कर सकती है।
बता दें कि 25 नवंबर को सिरसा में महिला थाने के बाहर पाकिस्तानी गैंग्सटर शाहबाज भट्टी के इशारे पर सिरसा के तीन युवकों ने ग्रेनेड फेंका। इस वारदात में अभी तक पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जबकि पांच से ज्यादा युवकों को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया हुआ है।
