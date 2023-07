Haryana Flood: घग्गर नदी से सटे 49 गांवों में सभी सरकारी और निजी स्कूल 22 जुलाई तक रहेंगे बंद, आदेश जारी

हरियाणा में जलभराव से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए सर्वे टीमें फील्ड में उतर चुकी हैं। इसी कड़ी में सरकार ने शिक्षा विभाग से भी क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों की रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बुधवार को शिक्षा विभाग के अधिकारियों संग विद्यालय भवनों को हुए नुकसान की समीक्षा करेंगे। जिलावार नुकसान का आकलन कर क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए ग्रांट जारी की जाएगी।

घग्गर नदी से सटे 49 गांवों में सभी सरकारी और निजी स्कूल 22 जुलाई तक रहेंगे बंद

सिरसा, जागरण संवाददाता। जिला उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने घग्गर नदी के तटबंधों के साथ लगते 49 गांवों में सभी सरकारी व निजी स्कूलों को 22 जुलाई तक बंद रखने के आदेश पारित किए हैं। जिला उपायुक्त ने कहा है कि घग्गर नदी में पानी के बहाव की स्थिति यथावत बनी हुई है, जिसके कारण इन संवेदनशील गांवों में बाढ़ की संभावना की स्थिति बनी हुई है। ऐसी परिस्थिति में सावधानी बरतना आवश्यक है, इसलिए व्यापक जनहित व विद्यार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर इन स्कूलों में अवकाश की अवधि बढ़ाई गई है। जिला शिक्षा अधिकारी व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी इन आदेशों को लागू करवाना सुनिश्चित करेंगे। जलभराव से स्कूल भवनों को नुकसान, सरकार ने मांगी रिपोर्ट बता दें कि हरियाणा में जलभराव से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए सर्वे टीमें फील्ड में उतर चुकी हैं। इसी कड़ी में सरकार ने शिक्षा विभाग से भी क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों की रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बुधवार को शिक्षा विभाग के अधिकारियों संग विद्यालय भवनों को हुए नुकसान की समीक्षा करेंगे। जिलावार नुकसान का आकलन कर क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए ग्रांट जारी की जाएगी। प्रदेश में बरसाती पानी से 12 जिलों में आई बाढ़ से स्कूलों के भवनों को नुकसान पहुंचा है। शिक्षा निदेशक ने सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर बाढ़ग्रस्त विद्यालयों में हुए नुकसान की रिपोर्ट तलब की है। वहीं, शिक्षा विभाग ने नूंह जिले में शिक्षा सहायक कार्यक्रम के तहत नियुक्त किए टीजीटी शिक्षक सहायकों के कार्यकाल में एक वर्ष की बढ़ोतरी की है।

