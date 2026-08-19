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7 दिनों से टावर पर चढ़कर कर रहे विरोध, पुलिस बल का भी किया मुकाबला; हरियाणा में अब किस मांग को लेकर नाराज हैं किसान?

By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
Updated: Wed, 19 Aug 2026 11:49 AM (IST)

सिरसा के वैदवाला गांव में बिजली टावर के मुआवजे को लेकर किसानों और प्रशासन के बीच विवाद गहरा गया है। किसान टावर गिराने की तैयारी में हैं, जबकि पुलिस बल तैनात है और 18 अगस्त का अल्टीमेटम बीत चुका है।

7 दिनों से टावर पर चढ़े किसान, पुलिस फोर्स का भी किया मुकाबला (जागरण फोटो)

7 दिनों से टावर पर चढ़े किसान, पुलिस फोर्स का भी किया मुकाबला (जागरण फोटो)

HighLights

  1. वैदवाला गांव में बिजली टावर मुआवजे को लेकर किसानों का प्रदर्शन

  2. किसान अल्टीमेटम के बाद टावर गिराने की तैयारी में

  3. पुलिस बल तैनात, किसानों और डीएसपी के बीच हुई बहस

जागरण संवाददाता, सिरसा। गांव वैदवाला में किसानों और प्रशासन के बीच टावर को लेकर विवाद चल रहा है। टावर पर चढ़े दो किसानों को उतारने के लिए रात एक बजे डीएसपी राजेश पुलिस बल के साथ पहुंचे।

इसकी सूचना जैसे ही ग्रामीणों को मिली तो गुरुद्वारे में एनाउंसमेंट करवा दिया गया। जिसके बाद धरनास्थल पर गांव के 70 युवा इकट्ठा हो गए। इसके बाद डीएसपी के साथ युवाओं की दस मिनट तक बहस हुई। किसानों ने रात को टावर गिराने की घोषणा कर दी। जिसके बाद डीएसपी वापस लौट गए।

बुधवार सुबह बिजली टावर लाइन का उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर सातवें दिन किसानों ने टावर गिराने की तैयारी शुरू कर ली है। दूसरी ओर जलघर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। हालांकि, अभी किसान धरना स्थल पर एकत्र हो रहे है।

18 अगस्त का दिया गया अल्टीमेटम

बुधवार को भी गांव वैदवाला के जलघर में किसानों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। किसान भूपेंद्र सिंह वैदवाला और वेदप्रकाश सातवें दिन भी टंकी पर डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि उन्होंने प्रशासन को 18 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया था। लेकिन उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं हुई। जिसके चलते किसान अब टावर उखाड़ेंगे। जिसमें अलग-अलग यूनियनों के किसान नेता विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए धरना स्थल पर पहुंच रहे है।

बता दें कि बीतें सोमवार को भारतीय किसान यूनियन ने गुरुद्वारा में बैठक करने के पश्चात धरना स्थल पर पहुंच 19 अगस्त को टावर लाइन उखाड़ने का एलान कर दिया था। इस संबंध में किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी ने भी चेतावनी दी थी लेकिन प्रशासन की तरफ से मुआवजा बढ़ाने या दोबारा से जमीन की वेल्यूवेशन किए जाने को लेकर कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है।

यह है पूरा मामला

हुक्कमांवाली चोरमार 220 केवीए लाइन से सिरसा 220 केवीए सब स्टेशन तक बिजली लाइन पहुंचाने के लिए एचवीपीएन की तरफ फरवाई, हांडीखेड़ा और वैदवाला के खेतों में बिजली के बड़े टावर लगाए गए हैं।

फरवाई और हांडीखेड़ा के किसान इस पर सहमत हो गए। जबकि वैदवाला के किसानों ने इसका विरोध कर दिया। धरना प्रदर्शन के बाद किसान सात दिनों से टंकी पर डटे हुए है। किसानों का जलघर में लगातार धरना चल रहा है।