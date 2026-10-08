हरियाणा में कपास की खेती का केंद्र बना सिरसा, 3.61 लाख एकड़ में बुवाई; उत्पादन 2 लाख मीट्रिक टन के पार

जागरण संवाददाता सिरसा। हरियाणा में खरीफ सीजन 2025-26 के लिए जारी कपास की अस्थायी रिपोर्ट में सिरसा जिला क्षेत्रफल और उत्पादन के मामले में प्रदेश में पहले स्थान पर है।

जिले में 3,61,336 एकड़ क्षेत्र में कपास की खेती दर्ज की गई है, जबकि अनुमानित उत्पादन 2,00,567.98 मीट्रिक टन है। प्रदेश में कपास का कुल क्षेत्रफल 9,71,970 एकड़ और अनुमानित उत्पादन 4,96,418.70 मीट्रिक टन दर्ज किया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, कपास की खेती में सिरसा के बाद हिसार और भिवानी प्रमुख जिले हैं। हिसार में 2,09,827 एकड़ तथा भिवानी में 1,11,891 एकड़ क्षेत्र में कपास की बुवाई दर्ज की गई। वहीं, प्रति एकड़ औसत उपज के मामले में नूंह (मेवात) 694.49 किलोग्राम के साथ सबसे आगे है। प्रदेश की औसत उपज 510.73 किलोग्राम प्रति एकड़ दर्ज की गई है।

हरियाणा में कपास की स्थिति (वर्ष 2025-26) विवरण (Metric) स्थिति / आंकड़े (Figures) प्रदेश में कपास का कुल रकबा 9,71,970 एकड़ प्रदेश में कपास का अनुमानित उत्पादन 4,96,418.70 मीट्रिक टन हरियाणा में जिलावार कपास का क्षेत्रफल (शीर्ष 5 जिले) क्र. सं. जिला (District) क्षेत्रफल (एकड़ में) 1 सिरसा 3,61,336 2 हिसार 2,09,827 3 भिवानी 1,11,891 4 फतेहाबाद 90,624 5 चरखी दादरी 39,520

प्रदेश में सबसे अधिक कपास क्षेत्रफल सिरसा: 3,61,336 एकड़ सबसे अधिक उत्पादन