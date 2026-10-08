हरियाणा में कपास की खेती का केंद्र बना सिरसा, 3.61 लाख एकड़ में बुवाई; उत्पादन 2 लाख मीट्रिक टन के पार
हरियाणा में खरीफ सीजन 2025-26 की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार, सिरसा जिला कपास के क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में प्रदेश में पहले स्थान पर है।
जागरण संवाददाता सिरसा। हरियाणा में खरीफ सीजन 2025-26 के लिए जारी कपास की अस्थायी रिपोर्ट में सिरसा जिला क्षेत्रफल और उत्पादन के मामले में प्रदेश में पहले स्थान पर है।
जिले में 3,61,336 एकड़ क्षेत्र में कपास की खेती दर्ज की गई है, जबकि अनुमानित उत्पादन 2,00,567.98 मीट्रिक टन है। प्रदेश में कपास का कुल क्षेत्रफल 9,71,970 एकड़ और अनुमानित उत्पादन 4,96,418.70 मीट्रिक टन दर्ज किया गया है।
रिपोर्ट के अनुसार, कपास की खेती में सिरसा के बाद हिसार और भिवानी प्रमुख जिले हैं। हिसार में 2,09,827 एकड़ तथा भिवानी में 1,11,891 एकड़ क्षेत्र में कपास की बुवाई दर्ज की गई। वहीं, प्रति एकड़ औसत उपज के मामले में नूंह (मेवात) 694.49 किलोग्राम के साथ सबसे आगे है। प्रदेश की औसत उपज 510.73 किलोग्राम प्रति एकड़ दर्ज की गई है।
|विवरण (Metric)
|स्थिति / आंकड़े (Figures)
|प्रदेश में कपास का कुल रकबा
|9,71,970 एकड़
|प्रदेश में कपास का अनुमानित उत्पादन
|4,96,418.70 मीट्रिक टन
हरियाणा में जिलावार कपास का क्षेत्रफल (शीर्ष 5 जिले)
|क्र. सं.
|जिला (District)
|क्षेत्रफल (एकड़ में)
|1
|सिरसा
|3,61,336
|2
|हिसार
|2,09,827
|3
|भिवानी
|1,11,891
|4
|फतेहाबाद
|90,624
|5
|चरखी दादरी
|39,520
प्रदेश में सबसे अधिक कपास क्षेत्रफल
- सिरसा: 3,61,336 एकड़
सबसे अधिक उत्पादन
- सिरसा: 2,00,567.98 मीट्रिक टन
सबसे अधिक औसत उपज
- नूंह (मेवात): 694.49 किलोग्राम/एकड़
प्रदेश की औसत उपज
- 510.73 किलोग्राम/एकड़
पुरानी रिपोर्ट में भी कपास के प्रमुख जिलों में शामिल रहा सिरसा
वर्ष 2020-21 की संशोधित क्षेत्रफल, औसत उपज एवं उत्पादन रिपोर्ट में भी सिरसा कपास उत्पादक जिलों में शामिल रहा। उस रिपोर्ट में जिले का कुल कपास क्षेत्रफल 209.10 हजार हेक्टेयर और औसत उपज 406 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दर्ज की गई थी। वहीं, प्रदेश का कुल कपास क्षेत्रफल 719.86 हजार हेक्टेयर था।