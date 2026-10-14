सिरसा की बेटी दिव्या मिढा बैनीवाल ने जीता मिसेज इंडिया 2026 का खिताब, पिता ने भाग लेने के लिए किया मोटिवेट

जागरण संवाददाता सिरसा। सिरसा की बेटी दिव्या मिढा बैनीवाल ने मिसेज इंडिया का खिताब जीतकर शहर का नाम रोशन किया है। इसका आयोजना दिव्या मिढा पब्लिक हेल्थ विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। उनकी माता प्रवीण मिढा एक प्रतिष्ठित समाजसेवी हैं।

अपनी माता के सामाजिक सेवा और सकारात्मक संस्कारों से प्रेरणा लेकर दिव्या ने अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर यह उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। दिव्या ने बताया कि ऑफिस के काम के बीच उसके लिए समय निकालना बड़ा मुश्किल था। शुरू में उसने आवेदन करके ना जाने का फैसला लिया।

क्योंकि नौकरी के दौरान इसके लिए तैयारी करना आसान नहीं था। लेकिन फिर उसे उनके पति और ससुराल पक्ष के अन्य लोगों ने भाग लेने के लिए प्रेरित किया। जिसके बाद एक अक्टूबर से चार अक्टूबर तक दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। अलग अलग राउंड को पार करके उसने यह खिताब हासिल किया। प्रतियोगिता में 18 मिस्टर और 18 मिसेज ने भाग लिया था। इसका

सम्मान समारोह का होगा आयोजन: भूपेश मेहता वरिष्ठ भाजपा नेता भूपेश मेहता ने कहा कि दिव्या मिढा की सफलता सिरसा के लिए गर्व और खुशी का विषय है। सिरसा की बेटी ने दिल्ली में अपनी प्रतिभा, आत्मविश्वास और मेहनत के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई है।