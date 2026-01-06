सिरसा में एससी किसानों को ट्रैक्टर पर 3 लाख तक की सब्सिडी, 15 जनवरी तक करें आवेदन; जानें क्या हैं शर्तें?

जागरण संवाददाता, सिरसा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने जिले के एससी वर्ग के किसानों को बड़ी राहत दी है। वर्ष 2025-26 के दौरान एससी वर्ग के किसानों को नए 45 हॉर्स पावर या उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार द्वारा अधिकतम तीन लाख रुपये तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।

15 जनवरी तक आवेदन का मौका इस योजना के अंतर्गत पात्र किसान 15 जनवरी तक विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ वही किसान ले सकते हैं, जिनके पास कृषि भूमि का स्वामित्व हो। पीपीपी आईडी के अंतर्गत परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भूमि स्वामित्व भी मान्य होगा।

इसके साथ ही आवेदक का नाम 'मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल' पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। 5 साल तक ट्रैक्टर नहीं बेचना होगा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सहायक कृषि अभियंता विजय जैन ने बताया कि इस योजना का लाभ वही किसान उठा सकता है कि जिसने पिछले पांच साल के दौरान ट्रैक्टर अनुदान योजना का लाभ न लिया हो। लाभ मिलने के बाद किसान अगले पांच साल तक ट्रैक्टर को बेच नहीं सकेगा।