सिरसा में एससी किसानों को ट्रैक्टर पर 3 लाख तक की सब्सिडी, 15 जनवरी तक करें आवेदन; जानें क्या हैं शर्तें?
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग सिरसा द्वारा एससी वर्ग के किसानों को 45 हॉर्स पावर या उससे अधिक के ट्रैक्टर पर अधिकतम तीन लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सिरसा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने जिले के एससी वर्ग के किसानों को बड़ी राहत दी है। वर्ष 2025-26 के दौरान एससी वर्ग के किसानों को नए 45 हॉर्स पावर या उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार द्वारा अधिकतम तीन लाख रुपये तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
15 जनवरी तक आवेदन का मौका
इस योजना के अंतर्गत पात्र किसान 15 जनवरी तक विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ वही किसान ले सकते हैं, जिनके पास कृषि भूमि का स्वामित्व हो। पीपीपी आईडी के अंतर्गत परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भूमि स्वामित्व भी मान्य होगा।
इसके साथ ही आवेदक का नाम 'मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल' पर पंजीकृत होना अनिवार्य है।
5 साल तक ट्रैक्टर नहीं बेचना होगा
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सहायक कृषि अभियंता विजय जैन ने बताया कि इस योजना का लाभ वही किसान उठा सकता है कि जिसने पिछले पांच साल के दौरान ट्रैक्टर अनुदान योजना का लाभ न लिया हो। लाभ मिलने के बाद किसान अगले पांच साल तक ट्रैक्टर को बेच नहीं सकेगा।
लाभार्थी किसानों का चयन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा लकी ड्रॉ के माध्यम से जिला स्तर पर किया जाएगा।
वेटिंग लिस्ट वाले किसानों को भी मौका
चयन के बाद चयनित किसान 15 दिनों में सूचीबद्ध एवं अनुमोदित निर्माताओं से अपनी पसंद का ट्रैक्टर मॉडल चुनकर मोल-भाव कर ट्रैक्टर खरीद सकता है।
अगर कोई चयनित किसान निर्धारित समय सीमा में प्रक्रिया पूर्ण नहीं करता है, तो वेटिंग लिस्ट में शामिल दूसरे किसानों को अवसर दिया जाएगा।
