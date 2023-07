हरियाणा में राकेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा- जब गर्मी कम होगी तो एक बार फिर गर्म होगा किसान आंदोलन

Rakesh Tikait बीमा क्लेम व मुआवजे की मांग को लेकर पिछले दो महीने से चल रहे किसान आंदोलन में सोमवार को किसान नेता राकेश टिकैत की अध्यक्षता में किसान मजदूर महापंचायत आयोजित कर बड़ा फैसला लिया। किसानों की मांगों को लेकर एक बार पुनः आंदोलन करने की बात कहते हुए टिकैत कहा कि जब मौसम ठंडा होगा तो आंदोलन गर्म होगा।

हरियाणा में राकेश टिकैत का बड़ा बयान : जागरण

सिरसा, जागरण संवाददाता: बीमा क्लेम व मुआवजे की मांग को लेकर पिछले दो महीने से चल रहे किसान आंदोलन में सोमवार को किसान नेता राकेश टिकैत की अध्यक्षता में किसान मजदूर महापंचायत आयोजित कर बड़ा फैसला लिया। किसानों ने नाथूसरी चौपटा तहसील कार्यालय को ताला लगा दिया। किसानों का कहना है कि जब तक खरीफ 2022 का बीमा उनके खातों में नहीं आएगा तब तक तहसील का ताला नहीं खोला जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की कई मांगों को लेकर एक बार पुनः आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब मौसम ठंडा होगा तो आंदोलन गर्म होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने बीमा कंपनियों को जो लाइसेंस दिए हैं वह किसानों को बीमा क्लेम देने के लिए नहीं है बल्कि कंपनियों के मालिकों के घर भरने के लिए लाइसेंस दिए हैं। एमएसपी का नाम लेकर किसानों को ठग रही सरकार उन्होंने कहा कि सरकार एमएसपी का नाम लेकर लगातार किसानों को ठग रही है। उन्होंने कहा कि सभी जगह पर एमएसपी लागू किया जाए। जिससे किसानों को फसलों के उचित भाव मिल सके। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान अपने हक मांग रहे हैं, मगर इसकी सरकार को कोई चिंता नहीं है। ...तब तक चौपटा तहसील कार्यालय के ताला लगा रहेगा चौपटा में किसान मुआवजा की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। अब कमेटी ने फैसला लिया है कि जब तक किसानों को मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक चौपटा तहसील कार्यालय के ताला लगा रहेगा। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के साथ महापंचायत की वार्ता भी जारी रही। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

