सिरसा में परिवहन सेवाओं का होगा विस्तार, 24 रूटों पर चलेंगी प्राइवेट बसें; देखें लिस्ट

जागरण संवाददाता, सिरसा। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधा को मजबूत करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने संशोधित स्टेज कैरिज स्कीम के तहत सिरसा जिले के 24 ग्रामीण बस रूटों के लिए कुल 180 न्यूनतम परमिट निर्धारित किए हैं। इन रूटों पर स्टेज कैरिज परमिट प्रदान करने के लिए इच्छुक आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

आरटीए सचिव संजय बिश्नोई ने बताया कि परिवहन आयुक्त, हरियाणा द्वारा जारी निर्देश के तहत सिरसा जिले के लिए अधिसूचित 24 ग्रामीण रूटों पर निर्धारित न्यूनतम परमिट के लिए इच्छुक आवेदक आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन 30 सितंबर तक जिला परिवहन अधिकारी एवं सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, सिरसा के कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र पर जमा करवाए जा सकते हैं। आवेदन के साथ 25 हजार रुपये आवेदन शुल्क जमा करवाना होगा।

उन्होंने बताया कि इन रूटों पर परमिट मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों में बस परिवहन सुविधा का विस्तार होगा और आमजन को शहरों एवं प्रमुख कस्बों तक आने-जाने के लिए अतिरिक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। सिरसा-डबवाली रूट पर सबसे अधिक 44 न्यूनतम परमिट निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद सिरसा-ऐलनाबाद रूट पर 22, डबवाली-ऐलनाबाद रूट पर 18 तथा सिरसा-बणी रूट पर 16 न्यूनतम परमिट निर्धारित हैं।