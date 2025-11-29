ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत चार इनामी बदमाश सहित 360 अपराधियों को जेल भेजा, SP दीपक सहारण ने दी जानकारी
पुलिस अधीक्षक दीपक सहारण ने बताया कि 'ऑपरेशन ट्रैक डाउन' के तहत चार इनामी बदमाशों सहित 360 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई जिले में अपराध को नियंत्रित करने के उद्देश्य से की गई। विभिन्न थानों की पुलिस टीमों ने सक्रियता दिखाते हुए इन अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिन पर हत्या, लूट जैसे गंभीर आरोप हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
जागरण संवाददाता, सिरसा। पुलिस अधीक्षक दीपक सहारण ने बताया कि पांच नवंबर से चलाए गए आपरेशन ट्रैक डाउन के तहत सिरसा पुलिस ने हत्या, लूट, डकैती, हत्या का प्रयास, छीना झपटी, नशा तस्करी व अन्य संगीन मामलों वांछित 360 अपराधियों को जेल भेजा है।
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पिछले 23 दिनों में नशा तस्करी के 39 मामले दर्ज कर 110 लोगों को गिरफ्तार किया है। हत्या, लूट, डकैती, हत्या का प्रयास, छीना झपटी, नशा तस्करी व अन्य संगीन मामलों में 250 वांछित आरोपितों को गिरफ्तार किया है। हत्या के मामले में वांछित पांच हजार रुपये के चार ईनामी बदमाशों को भी सिरसा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। संगीन मामलों में संलिप्त 30 लोगों की हिस्ट्रीशीट भी खोली गई है, जिस पर पुलिस लगातार निगरानी रख रही है।
पुलिस अधीक्षक दीपक सहारन ने कहा कि जहां नशा तस्करों की धरपकड़ की जा रही है, वहीं नशे की काली कमाई से अर्जित संपत्ति का ब्यौरा जुटाया कर उसे जब्त करवाने की प्रक्रिया शुरु कर दी है। इसके अतिरिक्त दो नशा तस्करों की संपत्ति को चिह्नित भी कर कर लिया है, जिसे शीघ्र ही प्रशासन की मदद से जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।