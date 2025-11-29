ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत चार इनामी बदमाश सहित 360 अपराधियों को जेल भेजा, SP दीपक सहारण ने दी जानकारी

जागरण संवाददाता, सिरसा। पुलिस अधीक्षक दीपक सहारण ने बताया कि पांच नवंबर से चलाए गए आपरेशन ट्रैक डाउन के तहत सिरसा पुलिस ने हत्या, लूट, डकैती, हत्या का प्रयास, छीना झपटी, नशा तस्करी व अन्य संगीन मामलों वांछित 360 अपराधियों को जेल भेजा है।

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पिछले 23 दिनों में नशा तस्करी के 39 मामले दर्ज कर 110 लोगों को गिरफ्तार किया है। हत्या, लूट, डकैती, हत्या का प्रयास, छीना झपटी, नशा तस्करी व अन्य संगीन मामलों में 250 वांछित आरोपितों को गिरफ्तार किया है। हत्या के मामले में वांछित पांच हजार रुपये के चार ईनामी बदमाशों को भी सिरसा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। संगीन मामलों में संलिप्त 30 लोगों की हिस्ट्रीशीट भी खोली गई है, जिस पर पुलिस लगातार निगरानी रख रही है।