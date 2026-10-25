सिरसा में चार लीटर अवैध शराब के साथ व्यक्ति गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, ऐलनाबाद (सिरसा)। ऐलनाबाद थाना पुलिस ने गांव ममेरा कलां में गश्त के दौरान कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को अवैध हथकड शराब के साथ काबू किया है। पुलिस ने आरोपित के पास कब्जे से चार लीटर हथकड शराब बरामद की है। आरोपित की पहचान तारा राम निवासी ढाणी लालखां, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान, हाल निवासी ढाणी नायकों वाली, ममेरां कलां के रूप में हुई है।

जानकारी अनुसार एएसआइ कुलदीप कुमार अपनी टीम के साथ सरकारी गाड़ी में ममेरां कलां बस अड्डे के पास गश्त कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति हथकड शराब लेकर ढाणी नायकों वाली से ममेरां कलां की ओर आ रहा है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर व्यक्ति को काबू कर तलाशी ली तो कैनी से चार लीटर हथकड शराब बरामद हुई। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज किया है।