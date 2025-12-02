Haryana News: सिरसा के ऐलनाबाद में महिला पर लाठी से हमला, पांच लोगों पर मामला दर्ज

संवाद सहयोगी, ऐलानाबाद। गांव पोहड़का में महिला पर हमला कर उसे घायल करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मनप्रीत कौर निवासी पोहड़का के बयान पर पांच आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि 29 नवंबर को सुबह वह किसी कार्य से निकली थी।

जैसे ही वह सोहनलाल के मकान के निकट गली में पहुंची, तभी सुमन, रामप्यारी, कालू, मोनू तथा आशीष ने मिलकर उसका रास्ता रोक लिया। आरोप है कि आशीष ने हाथ में लिए डंडे से उसके पेट पर वार किया, वहीं सुमन ने उसकी कमर पर डंडा मारा। अन्य आरोपियों ने भी थप्पड़-मुक्के मारते हुए गाली-गलौज की।