Haryana News: सिरसा के ऐलनाबाद में महिला पर लाठी से हमला, पांच लोगों पर मामला दर्ज
हरियाणा के ऐलनाबाद में एक महिला पर डंडों से हमला किया गया। पीड़िता मनप्रीत कौर ने पुलिस को बताया कि सुमन, रामप्यारी, कालू, मोनू और आशीष ने उस पर हमला किया। आरोपियों ने डंडों से पीटा और गाली-गलौज की। शोर मचाने पर ग्रामीण आए और आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
संवाद सहयोगी, ऐलानाबाद। गांव पोहड़का में महिला पर हमला कर उसे घायल करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मनप्रीत कौर निवासी पोहड़का के बयान पर पांच आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि 29 नवंबर को सुबह वह किसी कार्य से निकली थी।
जैसे ही वह सोहनलाल के मकान के निकट गली में पहुंची, तभी सुमन, रामप्यारी, कालू, मोनू तथा आशीष ने मिलकर उसका रास्ता रोक लिया। आरोप है कि आशीष ने हाथ में लिए डंडे से उसके पेट पर वार किया, वहीं सुमन ने उसकी कमर पर डंडा मारा। अन्य आरोपियों ने भी थप्पड़-मुक्के मारते हुए गाली-गलौज की।
पीड़िता के शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिसके बाद सभी आरोपित धमकी देते हुए फरार हो गए। घटना के बाद उसका बेटा लखविंदर उसे उपचार के लिए नागरिक अस्पताल ऐलनाबाद लेकर गया, जहां प्राथमिक उपचार के उपरांत चिकित्सकों ने उसे सरकारी अस्पताल सिरसा रेफर कर दिया। पुलिस ने इस मामले में सुमन, रामप्यारी, कालू, मोनू तथा आशीष के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।