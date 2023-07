Haryana: किराये के मकान में धड़ल्ले से चल रही भ्रूण लिंग जांच, 30 हजार में होता है सौदा; छापा पड़ते ही मची भगदड़

डॉ संकेत कुमार ने बताया कि 30 हजार रुपये में लड़का-लड़की बताने का सौदा तय हो गया। जिसके बाद पांच हजार रुपये ऑनलाइन भुगतान किया गया और 25 हजार रुपये जांच उपरांत दिए जाने का सौदा हुआ। पहले पेहवा बुलाया गया। इसके बाद कुरुक्षेत्र के गुरुद्वारा साहिब के समीप एक जगह पर बुला लिया गया और यहां से आरोपित महिला को अपने साथ विष्णु कालोनी ले गए।

Haryana: किराये के मकान में धड़ल्ले से चल रही भ्रूण लिंग जांच, 30 हजार में होता है सौदा

सिरसा, जागरण संवाददाता। कोख में पल रहे भ्रूण की लिंग जांच करने वाले गिरोह को कुरुक्षेत्र में पकड़ा गया है। सिरसा की पीएनडीटी सेल प्रभारी डा. संकेत सेतिया, डा. हरसिमरन व कुरुक्षेत्र के चिकित्सक गौरव बंसल व डा. ऋषि व डा. मनोज की संयुक्त टीम ने कुरुक्षेत्र की विष्णु कालोनी में छापा मारकर एक पकड़ लिया मगर दूसरा फरार हो गया। पकड़े गए आरोपित की पहचान उत्तरप्रदेश के सहारणपुर निवासी आकाश के रूप में हुई है जबकि कुरुक्षेत्र का सुखदेव सिंह फरार हो गया। आकाश पोर्टेबल मशीन को ही आपरेट करता है तथा सुखदेव सिंह ने किराये का मकान लिया हुआ था। दोनों के खिलाफ पहले भी केस दर्ज है। डा. संकेत ने बताया कि सिरसा की टीम को सूचना मिली थी कि कुरुक्षेत्र का गिरोह भ्रूण लिंग जांच करने के लिए सक्रिय है। इसके बाद फर्जी ग्राहक तैयार किया गया और इस गिरोह के सदस्यों से संपर्क किया गया। 30 हजार रुपये में हुआ था सौदा, पांच हजार ऑनलाइन लिए डॉ संकेत कुमार ने बताया कि 30 हजार रुपये में लड़का-लड़की बताने का सौदा तय हो गया। जिसके बाद पांच हजार रुपये ऑनलाइन भुगतान किया गया और 25 हजार रुपये जांच उपरांत दिए जाने का सौदा हुआ। पहले पेहवा बुलाया गया। इसके बाद कुरुक्षेत्र के गुरुद्वारा साहिब के समीप एक जगह पर बुला लिया गया और यहां से आरोपित महिला को अपने साथ विष्णु कालोनी ले गए, जहां किराये का मकान लिया हुआ था। इधर दी बधाई उधर टीम ने दस्तक दी तो हाथ छुड़वाकर निकल गया सुखदेव महिला की निगरानी पीछे चल रही टीम द्वारा की जा रही थी। पुलिस बल के साथ टीम घर के बाहर थी। इसी दौरान महिला के साथ गए व्यक्ति ने इशारा दे दिया। जिसके बाद टीम मकान की ओर आई तो सुखदेव घर से निकल रहा था। सुखदेव को पकड़ने का प्रयास किया लेकिन वह हाथ छुड़वा गया और बाइक से फरार हो गया जबकि दूसरे आरोपित आकाश को पकड़ लिया गया। पोर्टेबल मशीन भी कब्जे में ले ली है। 25 हजार रुपये की राशि सुखदेव के पास थी जो वह लेकर निकल गया।

