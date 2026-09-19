जज्बे को सलाम! 81 साल की उम्र में BA, 85 में MA... हरियाणा के रिटायर्ड फौजी लालचंद का कमाल; अब PhD की तैयारी
सिरसा के 85 वर्षीय पूर्व फौजी लालचंद गोदारा ने एमए की डिग्री हासिल कर शिक्षा के प्रति अपने अटूट जज्बे का प्रदर्शन किया है।
HighLights
85 वर्षीय पूर्व फौजी लालचंद गोदारा ने एमए की डिग्री ली
81 साल की उम्र में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी
अब पीएचडी या कानून की पढ़ाई करने का लक्ष्य है
जागरण संवाददाता, सिरसा। बेहतर समाज के लिए शिक्षा मुख्य अंग है और शिक्षा हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती, यह तो बस एक उम्र का आंकड़ा है। इस बात को साबित करके दिखाया है सिरसा के 85 वर्षीय पूर्व फौजी लालचंद गोदारा ने।
एमए की डिग्री हासिल करने वाले लाल चंद के अनुसार जीवन में कोई भी मंजिल पाने के लिए शिक्षा रोशनी का काम करती है। लालचंद गोदारा ने बताया कि जब तक यह बात समझ आई तो उनकी उम्र 76 साल की हो चुकी थी।
बेशक उन्होंने सैनिक रहते हुए देश की सुरक्षा के लिए सीने पर गोली खाने की हिम्मत रखी, लेकिन अनपढ़ता का ताना गोली खाने से भी ज्यादा दर्द देने जैसा था। मजबूत जज्बे के भरोसे लालचंद ने 81 साल की उम्र में ग्रेजुएशन की डिग्री ली।
इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में एमए में दाखिला लिया। अब लालचंद ने एमए की डिग्री हासिल कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। लालचंद ने बताया कि अब वे पीएचडी या ला करने का अरमान पूरा करने की दौड़ में हैं।