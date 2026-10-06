हरियाणा कांग्रेस में फिर कलह, बीरेंद्र को सिरसा का पर्यवेक्षक बनाने पर भड़के सेतिया; बोले- मैं पार्टी का नहीं क्या?

जागरण संवाददाता, सिरसा। कांग्रेस में सिरसा की राजनीतिक खींचतान फिर सार्वजनिक हो गई। आठ अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर होने वाले प्रदर्शन के लिए पूर्व सांसद चौधरी बीरेंद्र सिंह को सिरसा का पर्यवेक्षक बनाया गया है। इस पर विधायक गोकुल सेतिया ने इंटरनेट मीडिया पर लाइव आकर आपत्ति जताई।

उन्होंने कहा कि पार्टी प्रभारी और प्रधान नए हैं, लेकिन उन्हें पता है कि कुछ लोगों से उनका राजनीतिक टकराव चल रहा है। गोकुल ने इंटरनेट मीडिया पर लाइव आकर कहा कि उचाना वालों से उनका राजनीतिक टकराव है और फिर भी चोर मोरी से सिरसा में प्रवेश का प्रयास हो रहा है। उन्होंने कहा, “शायद प्रभारी और प्रधान मुझे पार्टी का हिस्सा नहीं समझते।”

भाई की शादी से शुरू हुआ था दोनों में विवाद गोकुल सेतिया के भाई विभोर सेतिया की शादी में बीरेंद्र सिंह शामिल नहीं हुए थे। बाद में शादी में शामिल न होने को लेकर बीरेंद्र सिंह ने टिप्पणी की कि हर किसी की शादी में शामिल नहीं हुआ जा सकता।