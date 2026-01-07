Language
    ऐलनाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सिरसा की ढाणी में जुआ खेलते 7 जुआरी पकड़े; हजारों रुपये जब्त

    By Surender Kumar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 02:48 PM (IST)

    सीआईए ऐलनाबाद पुलिस ने सिरसा के सैनपाल कोठा गांव में एक ढाणी से जुआ खेलते हुए सात लोगों को गिरफ्तार किया (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, सिरसा। सीआइए ऐलनाबाद पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए रानियां थाना क्षेत्र के गांव सैनपाल कोठा स्थित एक ढाणी में जुआ खेल रहे सात लोगों को काबू कर उनके पास से 62,300 रुपये की जुआ राशि बरामद की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सीआइए ऐलनाबाद टीम प्रभारी इंस्पेक्टर धर्मबीर सिंह ने बताया कि एक पुलिस टीम गश्त के दौरान गांव सैनपाल की तरफ जा रही थी।

    इस दौरान पुलिस टीम को सूचना मिली की ढाणी शोभा सिंह में कुछ लोग सार्वजनिक रूप से जुआ खेल रहे हैं। सूचना के आधार पुलिस टीम ने ढाणी शोभा सिंह सैनपाल कोठा में दबिश देकर सात लोगों को 62300 रुपये की जुआ राशि सहित गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान जसविंद्र सिंह, इंद्र सिंह निवासी सैनपाल कोठा, आनंद सिंह निवासी मम्मड़ खेड़ा, संदीप सिंह, मोहम्मद हुसैन, राजेंद्र सिंह निवासी सहारणी जिला हनुमानगढ़ राजस्थान, रवि कुमार निवासी तंदुरवाली हनुमानगढ़ राजस्थान के रूप में हुई है।

    उन्होंने बताया कि गिरफ्तार लोगों के खिलाफ थाना रानियां में जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच रानियां थाना पुलिस को सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि अपराध एवं अपराधियों के नेटवर्क को ध्वस्त कर आमजन को सुरक्षित माहौल देना ही पुलिस की पहली प्राथमिकता है।