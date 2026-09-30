हरियाणा के ऐलनाबाद में युवक पर जानलेवा हमला, तलवार से वार कर किया घायल; मामला दर्ज

जागरण संवाददाता, ऐलनाबाद। वार्ड नंबर एक निवासी प्रवीण ने पुलिस को शिकायत देकर ममेरां निवासी सुखदेव नायक और उसके साथियों पर रास्ता रोककर हमला करने का आरोप लगाया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

प्रवीण ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 23 सितंबर की देर रात वह अपनी मां को जागरण से लेने के लिए पैदल घर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में सुखदेव नायक और उसके कुछ साथियों ने उसका रास्ता रोक लिया।

आरोप है कि सुखदेव ने तलवार से उसके सिर पर वार किया। इसके बाद अन्य आरोपितों ने भी उसके साथ मारपीट की। आरोप है कि दोबारा गर्दन पर वार करने का प्रयास किया गया, जिसे बचाने के दौरान उसके हाथ पर चोट लगी।